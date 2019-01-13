Старый Новый год-2019: когда щедруют и посевают в Украине

На Старый Новый год в Украине обычно парни посевают и девушки щедруют, осталось выяснить когда точно пора начинать.

Старый Новый год – еще одна возможность загадать желание себе и пожелать близким людям хорошего года. Многие не знают, когда традиционного принять щедровать, а когда - посевать.

Щедруют девушки вечером 13 января. Делать это они могут до самой полуночи. В щедровках обычно поют хорошие пожелания хозяевам дома. Слова песен обычно содержат припев "Щедрый вечер, добрый вечер, добрым людям на весь вечер!" или "Щедрий вечір, добрий вечір, Добрим людям на здоров'я!" в украинской версии.

Щедровочка щедровала,

Под оконцем ночевала,

Чи баран, чи овца,

Подавайте блинца,

Не кусайте, не ломайте,

А по целому давайте.

Щедрый вечер, добрый вечер!

Добрый вечер, щедрый вечер,

Добрым людям на здоровье.

Что ты тётка, наварила,

Что ты тётка, напекла?

Неси скорей до окна.

Не щипай, не ломай,

А по целому давай!

Щедрик-Петрик,

Дай вареник!

Ложечку кашки,

Наверх колбаски.

Этого мало,

Дай кусок сала.

Выноси скорей,

Не морозь детей!

Открывай сундучок – доставай пятачок!

Маленький хлопчик

Сел на снопчик.

В дудочку играет,

Колядку потешает.

Щедрик-Петрик,

Дай вареник,

Ложечку кашки,

Кольцо колбаски.

Этого мало,

Дай кусок сала.

Выноси скорей,

Не морозь детей.

Щедровочка щедровала,

Под оконцем ночевала,

Чи баран, чи овца,

Подавайте блинца,

Не кусайте, не ломайте,

А по целому давайте!

Щедрый вечер, добрый вечер!

Добрый вечер, щедрый вечер,

Добрым людям на здоровье.

Что ты тётка, наварила,

Что ты тётка, напекла?

Неси скорей до окна.

Не щипай, не ломай,

А по целому давай.

Посевать же начинали с самого утра 14 января, причем только мальчики и мужчин. Хозяев дома и жилье было принято обсыпать зерном и приговаривать, чтобы в семье были достаток и здоровье. Наши предки верили, что этот обряд поможет привлечь хороший урожай.

Сею, вею, посеваю,

С Новым годом поздравляю!

На Новый год, на ново счастье

Уродись пшеничка,

Горох, чечевичка!

На поле — копнами,

На столе — пирогами!

С Новым годом,

С новым счастьем, хозяин, хозяюшка!

Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Хоть и "старый" Новый Год -

Все равно добро несет!

Мы желаем по старинке

Плодовитости — скотинке,

Теплой будки — собачонку,

Блюдца молока — котенку,

Горсть пшеницы — петушку,

Девку красную — дружку,

Деток малых — папе с мамой,

Бабушке — внучаток малых!

Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Открывайте сундучок,

Доставайте пятачок!

Сею,вею посеваю,

С Новым Годом поздравляю!

Рожь, пшеница пусть уродится,

Счастье в доме пусть поселится!

Сею, сею, посеваю

с Новым годом всех поздравляю!

Чтобы Вам весело жилось,

чтобы задуманное сбылось,

чтобы никогда не болели,

чтобы ничего не болело,

чтобы в работе все горело

и в кармане шелестело!

Чтобы, как цветы, Вы цвели

и сто лет прожили!

Василия дома нету.

Бог его знает,

Где он гуляет.

Он ходит с плужком,

Сам господь с мешком.

Ручка золотая,

Сама подсевает.

Куда ручка брыкнёт,

Туда зернышко падёт.

С Новым годом, с новым счастьем!

Пшеничка большая расти!

Зерно для посевания обязательно насыпали в рукавицы или тканенвой мешочек. Но сейчас часто зерна носят просто в карманах. Засевать можно любым зерном - пшеницей, ячменем, рожью или рисом.

Как в случае щедрования, так и посевания, сначала нужно попросить хозяев пустить в дом. После завершения ритуала щедровальникам и посевальщикам было принято давать угощения - сладости, фрукты. В последнее время в ходу стали и деньги.