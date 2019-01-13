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Старый Новый год-2019: видео поздравления и проза для самых близких
Старый Новый год-2019: видео поздравления и проза для самых близких

Старый Новый год-2019: видео поздравления и проза для самых близких

Старый Новый год-2019: видео поздравления и проза для самых близких
16:55 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Лучшие поздравления в видео и прозе для лучших друзей, семьи, родных и близких.

Старый Новый год – отличный, светлый праздник и лишний повод сделать приятно самым близким людям! Специально для вас мы подобрали поздравления прозой и видео-поздравления.

 

Если ты совсем не можешь воспроизвести события Нового Года (или же помнишь их смутно), судьба преподносит тебе возможность насладиться новогодней ночью снова, не дожидаясь 12 месяцев. Со старым Новым Годом!

Плохо помните о встрече Нового года? Встречайте Старый новый год — шанс все повторить, но чтобы в этот раз ничего не упустить. Пусть любимый семейный праздник будет к вам благосклонным и снисходительным, не наказывает за шалости и балует подарками.

Встреча нового года по старому стилю — это возможность снова загадать заветное новогоднее желание под бой курантов, так пусть все твои желания непременно сбудутся и побыстрее.

Пусть старый год уйдет бесповоротно, а Новый Год по-настоящему вступит в свои права! Желаем, чтобы он правил мудро, оправдывал ваши ожидания, дарил добро, вселял в сердца надежду, открывал новые перспективы и уверенно вел к успеху!

Старый Новый Год — словно дежавю. Он позволяет заново испытать радостные эмоции, проникнуть в волшебный мир сказки, вспомнить детство, научиться снова мечтать. Пускай твое вдохновение будет неисчерпаемым, эмоции — яркими, друзья — настоящими.

Пускай старый Новый год исполнит те прекрасные и чудесные желания, что не под силу были Новому году! Пусть в доме поселятся радость, уют, душевное тепло и живут в нем всегда.

Если еще не загаданы все желания, или остались несбыточные мечты, используйте второй шанс — добрый Старый новый год. Желаю, чтобы он исполнил все надежды, подарил вам позитивные эмоции, отличное самочувствие, чудесные свершения и настоящие чувств.

Порадуйте своим вниманием любимых и родных!

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