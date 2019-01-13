Посевалки-2019: актуальные поздравления в стихах

По традиции, в первый день после встречи Нового года и дети, и взрослые ходили по домам посевать. Рассыпая во дворе и в доме хлебные зерна, посевальники желали счастья, здоровья и богатого урожая. К слову, посевать в первый день нового года могут только мужчины и мальчики, так как считается, что если мужчина первым войдет в дом, значит, в семье будут благополучие и счастье.
Сею, вею, посеваю,
С Новым годом поздравляю!
На Новый год, на ново счастье –
Уродись пшеничка,
Горох, чечевичка!
На поле – копнами,
На столе – пирогами!
С Новым годом,
С новым счастьем!
Сею, вею, посеваю,
С Новым Годом поздравляю!
Рожь, пшеница пусть уродится,
Счастье в доме пусть поселится!
Сеем-веем, посеваем,
с Новым Годом поздравляем,
открывайте сундучки,
доставайте пятачки.
Сею, рассеваю
Овсом, рожью,
Милостей божью!
На крутой творожок
Пастуху пирожок!
Сею, вею, посеваю,
Хлеба доброго желаю.
Хозяин придет,
Пожиток принесет!
Первый пожиток –
Мерочка жита,
Мерочкой жита
Коза будет сыта,
Другой пожиток –
Мерочка гречки,
Мерочку гречки –
Нам на варенички.
Третий пожиток –
Решето овса,
Решето овса,
А сверху колбаса.
Будьте здоровы!
Веселых свят!
С праздником, хозяева!
Сею, сею, посеваю,
Счастья, радости желаю.
Сею, сею, повеваю, ячмень, жито посыпаю
Чтобы в поле уродилось, чтоб в хлеву удвоилось
Чтобы дети подрастали, чтобы девок замуж брали.
Сею, сею, посеваю, счастья, радости желаю.
Кто нам даст пирога, тому полный хлев скота
Овец с овсом, жеребца с хвостом.
Кто не даст пирога, тому куричья нога
Пест да лопата, корова горбата.