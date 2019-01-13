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Воскресенье, 13.01.2019
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Посевалки-2019: актуальные поздравления в стихах
Посевалки-2019: актуальные поздравления в стихах

Посевалки-2019: актуальные поздравления в стихах

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Посевалки-2019: актуальные поздравления в стихах
20:30 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Посевать в первый день нового года могут только мужчины и мальчики.

По традиции, в первый день после встречи Нового года и дети, и взрослые ходили по домам посевать. Рассыпая во дворе и в доме хлебные зерна, посевальники желали счастья, здоровья и богатого урожая. К слову, посевать в первый день нового года могут только мужчины и мальчики, так как считается, что если мужчина первым войдет в дом, значит, в семье будут благополучие и счастье.

 

Сею, вею, посеваю,

С Новым годом поздравляю!

На Новый год, на ново счастье –

Уродись пшеничка,

Горох, чечевичка!

На поле – копнами,

На столе – пирогами!

С Новым годом,

С новым счастьем!

 

Сею, вею, посеваю,

С Новым Годом поздравляю!

Рожь, пшеница пусть уродится,

Счастье в доме пусть поселится!

 

Сеем-веем, посеваем,

с Новым Годом поздравляем,

открывайте сундучки,

доставайте пятачки.

Сею, рассеваю

Овсом, рожью,

Милостей божью!

На крутой творожок

Пастуху пирожок!

 

Сею, вею, посеваю,

Хлеба доброго желаю.

Хозяин придет,

Пожиток принесет!

Первый пожиток –

Мерочка жита,

Мерочкой жита

Коза будет сыта,

Другой пожиток –

Мерочка гречки,

Мерочку гречки –

Нам на варенички.

Третий пожиток –

Решето овса,

Решето овса,

А сверху колбаса.

Будьте здоровы!

Веселых свят!

С праздником, хозяева!

 

Сею, сею, посеваю,

Счастья, радости желаю.

Сею, сею, повеваю, ячмень, жито посыпаю

Чтобы в поле уродилось, чтоб в хлеву удвоилось

Чтобы дети подрастали, чтобы девок замуж брали.

 

Сею, сею, посеваю, счастья, радости желаю.

Кто нам даст пирога, тому полный хлев скота

Овец с овсом, жеребца с хвостом.

Кто не даст пирога, тому куричья нога

Пест да лопата, корова горбата.

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