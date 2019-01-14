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Короткие поздравления со Старым Новым годом 2019

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Короткие поздравления со Старым Новым годом 2019
12:22 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

С 13 на 14 января украинцы празднуют Старый Новый год, поют щедривки и поздравляют друг друга.

Это – не самый популярный праздник в череде зимних, но все же этот день – прекрасный повод собраться компанией, чтобы развлечься, или в тесном семейном кругу в Щедрый вечер.

Также Старый Новый год – прекрасный повод написать или сказать теплые слова и пожелания своим родным, близким или коллегам.

Пусть вам Старый Новый год

В дом достаток принесёт.

Мы желаем вам удачи

И лишь радостных хлопот!

Добрый Старый Новый год

Снова праздник нам несёт.

Повод есть опять собраться

И встречать его приход!

Старый Новый Год: приметы и гадания на варениках

Тепло пусть будет дома

От света ваших глаз!

Со Старым Новым годом

Мы поздравляем вас!

Новый год - он для веселья!

Старый праздник - для похмелья.

Поздравляю с тем и с этим,

Всё успеем, всё отметим!

Пусть удачи будет много,

К счастью мы найдем дорогу!

Старый Новый год 2019: душевные поздравления в прозе

Поздравления шлём вам опять!

Ведь по старому стилю сегодня

Праздник снова пристало встречать.

Светлой радости вам новогодней!

Поздравления со Старым

Новым годом принимай!

Вновь с улыбкой и запалом

Праздник весело встречай!

Снова Старый Новый год

Радость праздника несёт.

Пусть вам счастье улыбнётся,

И всегда во всём везёт!

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