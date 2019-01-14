Короткие поздравления со Старым Новым годом 2019

Это – не самый популярный праздник в череде зимних, но все же этот день – прекрасный повод собраться компанией, чтобы развлечься, или в тесном семейном кругу в Щедрый вечер.
Также Старый Новый год – прекрасный повод написать или сказать теплые слова и пожелания своим родным, близким или коллегам.
Пусть вам Старый Новый год
В дом достаток принесёт.
Мы желаем вам удачи
И лишь радостных хлопот!
Добрый Старый Новый год
Снова праздник нам несёт.
Повод есть опять собраться
И встречать его приход!
Тепло пусть будет дома
От света ваших глаз!
Со Старым Новым годом
Мы поздравляем вас!
Новый год - он для веселья!
Старый праздник - для похмелья.
Поздравляю с тем и с этим,
Всё успеем, всё отметим!
Пусть удачи будет много,
К счастью мы найдем дорогу!
Поздравления шлём вам опять!
Ведь по старому стилю сегодня
Праздник снова пристало встречать.
Светлой радости вам новогодней!
Поздравления со Старым
Новым годом принимай!
Вновь с улыбкой и запалом
Праздник весело встречай!
Снова Старый Новый год
Радость праздника несёт.
Пусть вам счастье улыбнётся,
И всегда во всём везёт!