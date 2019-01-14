День Ангела Василия 2019: значение имени и поздравления

14 января в Украине тройной праздник. Христиане восточного обряда празднуют Василия Великого, Обрезание Господне и первый день нового года по старому стилю.

Из древнегреческого языка – царский. Ср. со словами "базилика" – царская усыпальница, "василиск" – "царек", мифический дракон. Царь в Древней Греции именовался "базилеус". Возможно, слово изначально происходит от имени Васитта – самый высокий (из шумерского языка) или Васишхта (самый богатый) и Басу (добрый) – имен богов в ведийской мифологии (Индия) Василии нашего времени – очень компанейские люди. Без друзей-товарищей, ежедневных встреч с ними не представляют своей жизни.

Однако встречается и другой тип Василия, который все свободное от работы время отдает семье, детям и спортивным упражнениям (для здоровья). Однолюб. Он хороший специалист. Его ценит руководство, считается с его мнением. Кстати, это относится и к первому типу Василиев – тех, кто любит проводить свободное время в веселых компаниях единомышленников. В быту Василии уравновешенны, упрямы, трудолюбивы, исполнительны Лицом (внешностью) похожи на мать, характером – на отца.

Поздравления

Василий царственный – так будь как царь вселенной,

Все свои планы ты в реальность воплоти,

Поздравляю я тебя с Днем Ангела, Василий,

Пусть добрый ангел бережет тебя в пути.

Пусть в именины вечер будет славный,

Гостей в свой дом уютный позови,

Желаю быть тебе счастливым в главном,

Пусть будет счастье в личной жизни и в любви.

Поздравить Васю повод самый лучший,

День именин его, День Ангела пришел

Зажги свечу, чтобы исчезли тучи,

В честь праздника пирог поставь на стол.

Желаю я, чтоб все легко давалось,

Чтоб все дела Господь благословил,

Чтоб все желанья поскорее исполнялись,

Чтоб много лет жил в счастье и в любви.

Известно всем, не имя красит человека,

А человек делами красит свое имя.

Будь Вася Ангелом храним навек.

Для Бога будь всегда любимым.

В день именин хочу тебе желать

Чтоб как и прежде ты трудолюбивым был,

Всегда упорством своих целей достигал

И много лет прожить в достатке и счастливо.

Достойным, красивым, весёлым

Пусть будет жизненный путь,

И не будет барьеров, затворов,

Ссор пусть, Василий, на нём!

Именинный сладкий пирог

Испекла для тебя я, Василий,

Чтоб вкус праздника, друг,

Ощутить тут же смог,

И уют поселился в квартире!

Именины у Василия,

Он хороший человек,

Ненавидит он насилие,

Предан, верен он навек.

Найди себя среди соблазнов,

Пусть те желания исполнят

Твои мой друг прекрасный, Вася,

И счастье песнь исполнит соло!

У тебя сегодня Именины,

и это повод лучший, чтоб поздравить

тебя, Василий, и вручить картину

на добрую от нас всех память!

Ты умеешь созидать

иль просто "креативить",

и я, скажу, спешу признать,

что ты талант, Василий!

Позвольте, Василий, вам сказать:

Вы заслужили уваженье

Упорством цели достигать,

И не терять души веселья.

Пусть также будет остр ум,

Пускай идут успехи в ногу,

И не тревожит ваших чувств

Печаль, тоска или тревога.