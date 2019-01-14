День Ангела Василия 2019: значение имени и поздравления

Из древнегреческого языка – царский. Ср. со словами "базилика" – царская усыпальница, "василиск" – "царек", мифический дракон. Царь в Древней Греции именовался "базилеус". Возможно, слово изначально происходит от имени Васитта – самый высокий (из шумерского языка) или Васишхта (самый богатый) и Басу (добрый) – имен богов в ведийской мифологии (Индия) Василии нашего времени – очень компанейские люди. Без друзей-товарищей, ежедневных встреч с ними не представляют своей жизни.
Однако встречается и другой тип Василия, который все свободное от работы время отдает семье, детям и спортивным упражнениям (для здоровья). Однолюб. Он хороший специалист. Его ценит руководство, считается с его мнением. Кстати, это относится и к первому типу Василиев – тех, кто любит проводить свободное время в веселых компаниях единомышленников. В быту Василии уравновешенны, упрямы, трудолюбивы, исполнительны Лицом (внешностью) похожи на мать, характером – на отца.
Поздравления
Василий царственный – так будь как царь вселенной,
Все свои планы ты в реальность воплоти,
Поздравляю я тебя с Днем Ангела, Василий,
Пусть добрый ангел бережет тебя в пути.
Пусть в именины вечер будет славный,
Гостей в свой дом уютный позови,
Желаю быть тебе счастливым в главном,
Пусть будет счастье в личной жизни и в любви.
Поздравить Васю повод самый лучший,
День именин его, День Ангела пришел
Зажги свечу, чтобы исчезли тучи,
В честь праздника пирог поставь на стол.
Желаю я, чтоб все легко давалось,
Чтоб все дела Господь благословил,
Чтоб все желанья поскорее исполнялись,
Чтоб много лет жил в счастье и в любви.
Известно всем, не имя красит человека,
А человек делами красит свое имя.
Будь Вася Ангелом храним навек.
Для Бога будь всегда любимым.
В день именин хочу тебе желать
Чтоб как и прежде ты трудолюбивым был,
Всегда упорством своих целей достигал
И много лет прожить в достатке и счастливо.
Достойным, красивым, весёлым
Пусть будет жизненный путь,
И не будет барьеров, затворов,
Ссор пусть, Василий, на нём!
Именинный сладкий пирог
Испекла для тебя я, Василий,
Чтоб вкус праздника, друг,
Ощутить тут же смог,
И уют поселился в квартире!
Именины у Василия,
Он хороший человек,
Ненавидит он насилие,
Предан, верен он навек.
Найди себя среди соблазнов,
Пусть те желания исполнят
Твои мой друг прекрасный, Вася,
И счастье песнь исполнит соло!
У тебя сегодня Именины,
и это повод лучший, чтоб поздравить
тебя, Василий, и вручить картину
на добрую от нас всех память!
Ты умеешь созидать
иль просто "креативить",
и я, скажу, спешу признать,
что ты талант, Василий!
Позвольте, Василий, вам сказать:
Вы заслужили уваженье
Упорством цели достигать,
И не терять души веселья.
Пусть также будет остр ум,
Пускай идут успехи в ногу,
И не тревожит ваших чувств
Печаль, тоска или тревога.