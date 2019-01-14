Именины (День Ангела) Василия 2019: смс поздравления

Церковные источники характеризуют Василия Великого как аскета, богослова и ученого, автора кодекса монашеской жизни.

Василия Великого считали покровителем земледелия, и именно поэтому в этот день, 14 января, основным обрядом было засевания жилищ зерном.

Василий, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье — пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

С Днём ангела, любимый Вася!

Пусть счастья будет жизнь полна.

И радужно весь мир раскрасив,

Нахлынет радости волна.

Пусть все дела легко даются,

И рядом будет друг всегда.

Судьба успех несёт на блюдце,

Здоровья хватит на года.

В прекрасный праздник этот

Желаю я Вам света!

В День именин, Василий,

Все будет достижимым:

Успех, удача, счастье!

Отсутствие ненастья!

Любовь, надежда, вера

Пускай придут к Вам смело!

Пусть в день ангела Василию Господь сил даст и силы! Пусть вокруг светлее будет От твоих действий и помыслов, и пусть всегда ценят люди тебя Василий.

Пусть Ангел на именины

Осуществит все желания, несет счастье каждую минуту,

Успех и процветание.

Радостью жизни вквитчае

И прибавит здоровья,

Мудростью благословляет,

Добром и любовью!

С Днем Ангела тебя, Василий!

Желаю жить всегда по-царски —

Тебя обязывает имя!

Но ты работник — тоже классный!

Ты — рыцарь, Вася, человек ты долга,

И я тебя люблю и уважаю,

Пусть счастье будет бесконечно-долгим,

Еще — здоровья и любви желаю!

Мой брат Василий,

С именинами тебя!

Пусть все в жизни без усилий

Достигаешь на "раз-два"!

Пусть сияют в небе звезды,

А ты здесь сияй для нас!

Пусть все в жизни будет просто,

Даже просто высший класс!