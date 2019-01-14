Именины (День Ангела) Василия 2019: смс поздравления

Василия Великого считали покровителем земледелия, и именно поэтому в этот день, 14 января, основным обрядом было засевания жилищ зерном.
Василий, с Днем ангела тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме — достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье — пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
С Днём ангела, любимый Вася!
Пусть счастья будет жизнь полна.
И радужно весь мир раскрасив,
Нахлынет радости волна.
Пусть все дела легко даются,
И рядом будет друг всегда.
Судьба успех несёт на блюдце,
Здоровья хватит на года.
В прекрасный праздник этот
Желаю я Вам света!
В День именин, Василий,
Все будет достижимым:
Успех, удача, счастье!
Отсутствие ненастья!
Любовь, надежда, вера
Пускай придут к Вам смело!
Пусть в день ангела Василию Господь сил даст и силы! Пусть вокруг светлее будет От твоих действий и помыслов, и пусть всегда ценят люди тебя Василий.
Пусть Ангел на именины
Осуществит все желания, несет счастье каждую минуту,
Успех и процветание.
Радостью жизни вквитчае
И прибавит здоровья,
Мудростью благословляет,
Добром и любовью!
С Днем Ангела тебя, Василий!
Желаю жить всегда по-царски —
Тебя обязывает имя!
Но ты работник — тоже классный!
Ты — рыцарь, Вася, человек ты долга,
И я тебя люблю и уважаю,
Пусть счастье будет бесконечно-долгим,
Еще — здоровья и любви желаю!
Мой брат Василий,
С именинами тебя!
Пусть все в жизни без усилий
Достигаешь на "раз-два"!
Пусть сияют в небе звезды,
А ты здесь сияй для нас!
Пусть все в жизни будет просто,
Даже просто высший класс!