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Понедельник, 14.01.2019
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Васильев день 2019: поздравления в стихах и открытках
Васильев день 2019: поздравления в стихах и открытках

Васильев день 2019: поздравления в стихах и открытках

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Васильев день 2019: поздравления в стихах и открытках
11:18 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

14 января православные отмечают День Василия – в честь святого Василия Великого.

С утра в этот день парни ходят по домам посевать, а верующие – молятся святому Василию об избавлении от болезней и сомнений, просят помощи в приобретении нового жилья и просто улучшении жилищных условий, просят о добром урожаи.

Святой Василий – покровитель всех, чья деятельность связана с просвещением.

 

Васильев день мы отмечаем,

Приходит Старый Новый год.

Здоровья, счастья и удачи

Пусть он в избытке принесет.

 

Желаю мира, понимания,

Уюта, радости, тепла,

Пускай сбываются желания,

И будет пусть судьба добра.

 

Желаю праздник шумно встретить,

Заряд улыбок получить,

Чтоб целый год задорно, ярко,

Богато и успешно жить.

Васильев день встречаем мы.

Тебя сердечно поздравляю!

Пускай в лучах тепла, любви

Вся жизнь твоя сейчас сияет.

 

Пусть исполняются мечты,

Пусть согревает душу счастье.

Вокруг пусть будет много красоты,

Обходят стороной всегда ненастья.

Васильев день сегодня на дворе,

Гадайте, ворожите, не стесняйтесь.

Узнать поможет он вам о судьбе.

Со страхами своими распрощайтесь.

Пусть вам добро и счастье насулит

Васильев день, волшебный и морозный.

Пусть заберет он горечь всех обид,

Пусть светят путеводные вам звезды.

Накрывайте щедрый стол,

День Васильев к нам пришел.

Будем дружно отмечать,

А потом начнем гадать.

Напророчим себе дружно

Все чего нам в жизни нужно.

Пусть сбываются гаданья,

Исполняются желанья.

С давних лет традиция пришла

День Васильев чествовать сегодня.

Отложите в сторону дела,

Встретьте вечер староновогодний.

Пусть в ваш дом достаток постучит,

Дверь ему с улыбкой отворите.

Голубь счастья в дом ваш залетит,

И его вы с радостью примите.

День Василия Святого

Отмечает наш народ.

И всегда он наготове —

К нам с колядками идет.

 

Ты насыпь ему подарков,

Отсчитай ему деньжат!

Будет год потом весь ярким,

Счастьем, радостью богат!

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