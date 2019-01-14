Лучшие СМС поздравления со Старым Новым годом 2019 в стихах и прозе

С 13 на 14 января украинцы отмечают излюбленный зимний праздник - Старый Новый год. Предлагаем Вашему вниманию подборку красивых и смешных СМС-поздравлений со Старым Новым годом 2019.
В этот старый Новый год
Пожелаю снова:
Пусть он счастье принесет,
Будут все здоровы.
Пусть сбываются мечты
И желанья ваши,
Чтобы жизнь со всех сторон
Становилась краше!
В Старый Новый год хочется пожелать как можно больше исполнившихся старых желаний. Пусть по-новому блестят счастьемглаза, по-новому крепнет здоровье, появляются новые желания и цели. И пусть друзья будут по-старому преданными, верность любимых — так же безгранична, а жизнь — прекрасна!
Новый Год хотя и Старый,
Но подарки вам несет.
И снежиночек кристаллы
Вновь танцуют хоровод.
Вам желаю жизни долгой,
Никакой беды не знать!
Пусть достатка будет много,
Радости не сосчитать!
Пусть в старый Новый год сердце снова поверит в чудеса, а душа откроет дверь для новых приключений и надежд. Желаю оставить все грустное и плохое за плечами, взять в новый год с собой мечту и продолжать свой путь с любовью и отличным настроением.
Пусть в Старый Новый год Вас покинут старые проблемы и обиды, дом покинут ненужные вещи, а сердце освободится для новых эмоций, впечатлений и открытий! Пусть счастье останется в доме на весь год!
Желаем, чтобы каждого в Старый Новый Год посетило желание изменить свою жизнь к лучшему, искренне пожелать своим близким всего самого хорошего, доброго, любимого, теплого и душевного. Пусть, словно гирлянды пушистой ели, на вашем жизненном пути загораются яркие огоньки, а судьба, как Дед Мороз, преподносит приятные и дорогие сердцу подарки!
Этот старый Новый год
Пусть все лихо унесет,
Пусть протоптанной дорожкой
Принесет добра немножко.
Пусть он в дом к вам заметет
Все, что с праздником идет:
Радость, счастье, и веселье,
И азарт, и настроенье.
Пусть добавит ковшик сил,
Мир чтоб к вам приветлив был,
Чтобы не было печали,
Чтобы нервы лишь крепчали.
Чтобы прибыли росли,
Чтоб морозы принесли
Только бодрость для успеха.
Вам любви, удач и смеха!
Пусть старый Новый год
Вам счастье принесет,
Спокойствия чуть-чуть.
Укажет верный путь,
Исполнит все мечты,
Добавит красоты,
Прольет в сердца любовь,
Здоровья капнет в кровь.
И каждый миг и час
Старается для вас!
Вас со Старым Новым годом!
Пусть игривым хороводом
В жизнь войдут удача, смех
И невиданный успех!
Я в Старый Новый Год желаю всем,
Не заболеть и не иметь проблем,
Достичь всего, что хочется душе,
И в каждом деле быть на высоте!
Чтобы хотелось жить и помечтать,
И на курортах мило отдыхать,
Чтобы хватило денег и любви,
И чтобы золотые дни пришли!