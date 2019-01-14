Лучшие СМС поздравления со Старым Новым годом 2019 в стихах и прозе

С 13 на 14 января отмечается Старый Новый год, который в народе также знают как Меланки и Василия.

С 13 на 14 января украинцы отмечают излюбленный зимний праздник - Старый Новый год. Предлагаем Вашему вниманию подборку красивых и смешных СМС-поздравлений со Старым Новым годом 2019.

В этот старый Новый год

Пожелаю снова:

Пусть он счастье принесет,

Будут все здоровы.

Пусть сбываются мечты

И желанья ваши,

Чтобы жизнь со всех сторон

Становилась краше!

В Старый Новый год хочется пожелать как можно больше исполнившихся старых желаний. Пусть по-новому блестят счастьемглаза, по-новому крепнет здоровье, появляются новые желания и цели. И пусть друзья будут по-старому преданными, верность любимых — так же безгранична, а жизнь — прекрасна!

Новый Год хотя и Старый,

Но подарки вам несет.

И снежиночек кристаллы

Вновь танцуют хоровод.

Вам желаю жизни долгой,

Никакой беды не знать!

Пусть достатка будет много,

Радости не сосчитать!

Пусть в старый Новый год сердце снова поверит в чудеса, а душа откроет дверь для новых приключений и надежд. Желаю оставить все грустное и плохое за плечами, взять в новый год с собой мечту и продолжать свой путь с любовью и отличным настроением.

Пусть в Старый Новый год Вас покинут старые проблемы и обиды, дом покинут ненужные вещи, а сердце освободится для новых эмоций, впечатлений и открытий! Пусть счастье останется в доме на весь год!

Желаем, чтобы каждого в Старый Новый Год посетило желание изменить свою жизнь к лучшему, искренне пожелать своим близким всего самого хорошего, доброго, любимого, теплого и душевного. Пусть, словно гирлянды пушистой ели, на вашем жизненном пути загораются яркие огоньки, а судьба, как Дед Мороз, преподносит приятные и дорогие сердцу подарки!

Этот старый Новый год

Пусть все лихо унесет,

Пусть протоптанной дорожкой

Принесет добра немножко.

Пусть он в дом к вам заметет

Все, что с праздником идет:

Радость, счастье, и веселье,

И азарт, и настроенье.

Пусть добавит ковшик сил,

Мир чтоб к вам приветлив был,

Чтобы не было печали,

Чтобы нервы лишь крепчали.

Чтобы прибыли росли,

Чтоб морозы принесли

Только бодрость для успеха.

Вам любви, удач и смеха!

Пусть старый Новый год

Вам счастье принесет,

Спокойствия чуть-чуть.

Укажет верный путь,

Исполнит все мечты,

Добавит красоты,

Прольет в сердца любовь,

Здоровья капнет в кровь.

И каждый миг и час

Старается для вас!

Вас со Старым Новым годом!

Пусть игривым хороводом

В жизнь войдут удача, смех

И невиданный успех!

Я в Старый Новый Год желаю всем,

Не заболеть и не иметь проблем,

Достичь всего, что хочется душе,

И в каждом деле быть на высоте!

Чтобы хотелось жить и помечтать,

И на курортах мило отдыхать,

Чтобы хватило денег и любви,

И чтобы золотые дни пришли!