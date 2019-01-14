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Понедельник, 14.01.2019
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Поздравления с именинами Василия на украинском языке
Поздравления с именинами Василия на украинском языке

Поздравления с именинами Василия на украинском языке

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Поздравления с именинами Василия на украинском языке
21:39 Сегодня Телеграф Фото из открытых источников

В Украине отмечают Василия зимой, в период рождественских праздников, а именно 14 января, на Старый Новый год.

Привітання Василю

Ти Василь у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

Васильев день 2019 - традиции, приметы, гадания
Васильев день 2019 - традиции, приметы, гаданияЧитать полностью

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Василя,

Прийми привітання!

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що у Васі іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!!!

Васильев день 2019: поздравления в стихах и открытках

Застелила білим снігом,

Землю хуртовина,

А святковий стіл накрила,

Біла скатертина.

В день зимовий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

Щодня та щомиті,

Хай тобі допомагає,

Ангел покровитель!

Лучшие СМС поздравления со Старым Новым годом 2019 в стихах и прозе

А сонце заходить,

Василя приводить.

Вставайте! Вставайте!

Свої іменини

Й свої уродини

Справляйте! Справляйте!

Бажаєм вам щастя,

Бажаєм здоров’я

Й многих літ! Многих літ!

Щоби дочекали,

Василя справляли,

Ще й на другий рік-

Многая, многая літ!

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