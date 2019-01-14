Поздравления с именинами Василия на украинском языке

Привітання Василю
Ти Василь у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Василя,
Прийми привітання!
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у Васі іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лише одного!!!
Застелила білим снігом,
Землю хуртовина,
А святковий стіл накрила,
Біла скатертина.
В день зимовий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
Щодня та щомиті,
Хай тобі допомагає,
Ангел покровитель!
А сонце заходить,
Василя приводить.
Вставайте! Вставайте!
Свої іменини
Й свої уродини
Справляйте! Справляйте!
Бажаєм вам щастя,
Бажаєм здоров’я
Й многих літ! Многих літ!
Щоби дочекали,
Василя справляли,
Ще й на другий рік-
Многая, многая літ!