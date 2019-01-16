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Именины Ирины 2019: поздравления в стихах

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Именины Ирины 2019: поздравления в стихах
09:52 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Ирина - имя древнегреческого происхождения, означаещее мир, покой.

Очень популярное имя. По распространенности оно в первой пятерке имен. Ирина самостоятельна и решительна, трезво подходит к оценке окружающего мира. Легко приспосабливается к любым условиям. Одновременно объективна и субъективна. В замужестве Ирина никогда не подчиняет полностью свою жизнь интересам мужа и домашнему очагу. Профессиональная деятельность в ее жизни всегда играет существенную роль.

Тебя поздравить, Иринка, есть причина,

Преподнести сейчас в подарок роз букет,

День ангела твой нынче, именины,

Защиту небо пусть дает на много лет.

Желаю быть тебе любимицей святых,

Желаю жизни светлой, полной счастья,

Желаю дней тебе прекрасных, золотых,

Пусть все мечты скорей осуществятся.

Ирочка, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

День Ангела Арины 2019: значение имени и поздравления

Ирина, в Вашем имени — весь мир,

А взор туманит пыль галактик дальних,

И нет лица нежнее и печальней,

И очи голубее, чем сапфир.

В изгибе губ — молчания печать,

Вы словно ангел, вся — очарованье,

И кто бы мог подумать, что Земля

Еще родит подобные созданья.

Глаза, в которых юмора искринка,

Неосторожность, смелость и задор –

Всё это несравненная Иринка,

О ней и поведём мы разговор.

Чего бы пожелать тебе, Ириша

Сегодня, в твой волшебный звёздный час?

На свете счастье не бывает лишним,

Так пожелаем счастья лишний раз!

Именины (День Ангела) Ирины: значение имени и поздравления

Пусть солнце тебе ярче засияет,

Пусть радостью блестят сейчас глаза,

День именин твоих, Иринка, наступает,

Пускай во всем тебе помогут небеса.

Нужды и бедности сто лет тебе не знать,

С днем именин тебя сердечно поздравляю,

Пусть ангел помощь свою шлет и благодать,

Отметь свой праздник, ведь важнее не бывает

Если в коллективе мир,

Значит, рядом много Ир.

И когда в конце апреля

День Ирины настает,

Не теряется народ —

В магазин бежит скорее.

Мы купили Ирочке

Бублики, где дырочки.

А Иришке нашей — книжки,

А Ирушке — две ватрушки,

А Иринке — мандаринки,

А Ирэне дали денег.

Закатили пышный пир

В честь девчонок — наших Ир.

Долго помнить именины

Будут милые Ирины!

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