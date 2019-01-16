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Среда, 16.01.2019
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Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 16 января

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Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 16 января
10:59 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Оригинальные поздравления с днем рождения тем кто родился сегодня, 16 января.

День рождения — праздник, когда именинник находится в самом центре внимания, радуется подаркам, пожеланиям и сюрпризам. Сделай близкого человека счастливым — поздравь его самыми теплыми словами.

 Празднование обычно включает угощение для друзей и близких, приём гостей, дарение подарков виновнику торжества и поздравление его. В большинстве случаев день рождения празднуется как домашний (семейный) праздник, однако существует и традиция поздравлять с днём рождения коллег и отмечать праздник в кругу сослуживцев; распространяется также празднование дня рождения в развлекательных учреждениях (клубах, кафе и т. д.).

В день рожденья я желаю

Много счастья Вам,

Счастья без конца и края

Близким и друзьям.

Чтобы годы не летели,

Жизнь была светла.

Чтобы вы всегда сидели

Во главе стола!

Желаю в день рождения успеха,

Энергии, здоровья, доброты,

Событий интересных, дружбы, смеха,

И наяву исполненной мечты!

Хороших впечатлений, встреч прекрасных,

Большой удачи, радости и сил,

И чтобы каждый вечер было ясно,

Что день минувший вновь счастливым был!

Знаменательные события в истории: 16 января 2019 года

Пусть мечты сбываются,

Цели — достигаются.

Бюджет — приумножается,

Карьера — развивается.

 

Здоровье — укрепляется,

А дух Твой — закаляется.

Проблемы пусть решаются

И впредь не появляются.

 

Пусть несчастья и невзгоды

Не найдут к Тебе дорогу,

Беда — не ступит на порог.

Прими в подарок поздравок!

 

Желаем Вам простого счастья

И тихой радости земной.

Пусть Вас житейские ненастья

Всегда обходят стороной.

Как прежде, бережно храните

В душе прекрасные черты.

Как прежде, щедро всем дарите

Огонь душевной теплоты.

У Тебя сегодня день рожденья,

Это самый радостный из дней.

Пусть мое простое поздравленье

Тоже станет радостью Твоей.

 

Пусть будет полон счастья дом,

И станет, без сомненья,

Прекрасным, светлым, добрым днем

День Твоего рожденья!

Поздравляю с Днём рожденья!

Желаю, чтоб было всё у Вас:

И на столе, чтоб объеденье,

И за столом, чтоб сотня глаз.

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Поздравляем с Днем рождения!

И желаем для Тебя

Счастья, радости, везения,

Мира, солнца и добра.

 

Чтоб к Тебе неслись потоком

Евро, доллары, иены.

Ну а Ты маши руками:

«Надоели, надоели!».

Чтоб всегда под счастливой звездою

Вас судьба по дороге вела.

В доме чтоб полноводной рекою

Жизнь спокойно и мирно текла.

 

Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,

Стороною обходят ненастья,

От души мы добра Вам желаем,

Долгой жизни, здоровья и счастья!

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