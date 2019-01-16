Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 16 января

День рождения — праздник, когда именинник находится в самом центре внимания, радуется подаркам, пожеланиям и сюрпризам. Сделай близкого человека счастливым — поздравь его самыми теплыми словами.
Празднование обычно включает угощение для друзей и близких, приём гостей, дарение подарков виновнику торжества и поздравление его. В большинстве случаев день рождения празднуется как домашний (семейный) праздник, однако существует и традиция поздравлять с днём рождения коллег и отмечать праздник в кругу сослуживцев; распространяется также празднование дня рождения в развлекательных учреждениях (клубах, кафе и т. д.).
В день рожденья я желаю
Много счастья Вам,
Счастья без конца и края
Близким и друзьям.
Чтобы годы не летели,
Жизнь была светла.
Чтобы вы всегда сидели
Во главе стола!
Желаю в день рождения успеха,
Энергии, здоровья, доброты,
Событий интересных, дружбы, смеха,
И наяву исполненной мечты!
Хороших впечатлений, встреч прекрасных,
Большой удачи, радости и сил,
И чтобы каждый вечер было ясно,
Что день минувший вновь счастливым был!
Пусть мечты сбываются,
Цели — достигаются.
Бюджет — приумножается,
Карьера — развивается.
Здоровье — укрепляется,
А дух Твой — закаляется.
Проблемы пусть решаются
И впредь не появляются.
Пусть несчастья и невзгоды
Не найдут к Тебе дорогу,
Беда — не ступит на порог.
Прими в подарок поздравок!
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.
У Тебя сегодня день рожденья,
Это самый радостный из дней.
Пусть мое простое поздравленье
Тоже станет радостью Твоей.
Пусть будет полон счастья дом,
И станет, без сомненья,
Прекрасным, светлым, добрым днем
День Твоего рожденья!
Поздравляю с Днём рожденья!
Желаю, чтоб было всё у Вас:
И на столе, чтоб объеденье,
И за столом, чтоб сотня глаз.
Поздравляем с Днем рождения!
И желаем для Тебя
Счастья, радости, везения,
Мира, солнца и добра.
Чтоб к Тебе неслись потоком
Евро, доллары, иены.
Ну а Ты маши руками:
«Надоели, надоели!».
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!