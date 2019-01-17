Скачать
Четверг, 17.01.2019
На Донабассе много раненых: украинские военные попали под удар боевиков
На Донабассе много раненых: украинские военные попали под удар боевиков
Итоги 16 января: Мэй и Brexit, расстрел военных на Донбассе и взрыв смертника
Итоги 16 января: Мэй и Brexit, расстрел военных на Донбассе
Форвард сборной Украины получил серьезную травму
Форвард сборной Украины получил серьезную травму
Кейт Миддлтон в ярком наряде посетила театр
Кейт Миддлтон в ярком наряде посетила театр

Поздравления с Днем рождения: открытки и смс на 17 января

Смотрите фото (7)
Поздравления с Днем рождения: открытки и смс на 17 января
09:00 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Забавные и милые короткие поздравления с днем Рождения.

Иногда из-за нехватки времени мы не успеваем должным образом поздравить близких нам людей с Днем рождения. Однако несколько минут, чтобы отправить короткое СМС-поздравления с Днем рождения найдется у каждого. 

Любому человеку очень приятно, если о нём не забывают в день его рождения. Лучше всего заранее выбрать подходящие пожелания для конкретного человека.

Желаю в жизни разнообразия,

В постели немного безобразия,

Побольше классных приключений,

Красивых, ярких впечатлений.

Желаю здоровья безупречного,

Любви в жизни бесконечной.

Твой сегодня пришел день рождения.

Пожелаю тебе, без сомнения,

Много счастья, здоровья, везения,

Достижений, удачи, терпения.

Путь к тебе пусть все беды забудут,

Лишь любовь и успех рядом будут.

Поздравленья с днем рожденья

От меня скорей прими:

Счастья, радости, везенья,

Теплоты и доброты!

 

Кошелек желаю полный

И здоровья через край.

Жизни путь желаю ровный,

И в семье пусть будет рай!

Народные приметы и обычаи на Крещение Господне 2019

Пусть будет в день рождения

Побольше наслаждения,

Компания — удачной,

Зарплата — семизначной,

Энергия — безмерной,

Любовь — большой и верной,

Фигура — атлетичной,

Погода — преотличной!

Душа всегда смеется,

И счастье речкой льется.

И от судьбы подарок

Пусть будет очень ярок!

Поздравляю с днем рожденья

И желаю вдохновенья,

Лет до ста счастливо жить,

По реке удачи плыть!

Крещение Господне 2019: как подготовиться к купанию в проруби на Крещение

Пусть мечты сбываются,

Мудрость добавляется,

Здоровье улучшается,

Пусть светится душа!

 

Бери от жизни смело

Всё то, чего хотелось.

Поздравляем, поздравляем

С днем рождения тебя!

Желаю достатка и море везения,

Пусть жизнь будет сладкой,

А твой день рождения

Несет в себе радость,

Приятные встречи,

Огромнейший торт

И зажженные свечи!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Поздравления, Открытки, Поздравления в стихах, Смс-поздравления, Поздравления с Днем рождения, 17 января, Поздравления в картинках, С Днем рождения, Картинки с днем рождения, Короткие поздравления с днем рождения.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Крещение-2019: когда купаться в проруби и освящать воду, приметы
02 "Нафтогаз" в Лондоне обязали выплатить £3 млн издержек "Укрнафте"
03 В Украине вводится ответственность за буллинг: Порошенко подписал закон
04 "Оскар 2019" может войти в историю как самая скандальная церемония
05 Ювентус победил Милан в матче за Суперкубок Италии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Оттепель перед сильными морозами: синоптики дали свежий прогноз погоды
Оттепель перед сильными морозами: Погода на 17 января
СМИ: ЕС готов отложить Brexit
СМИ: ЕС готов отложить Brexit
Валюта резко подешевела: Нацбанк дал курс валют на 17 января
Валюта резко подешевела: Нацбанк дал курс валют на 17 января
Рецепт дня: хризантема из лука в кляре
Рецепт дня: хризантема из лука в кляре
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь