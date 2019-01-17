Поздравления с Днем рождения: открытки и смс на 17 января

Забавные и милые короткие поздравления с днем Рождения.

Иногда из-за нехватки времени мы не успеваем должным образом поздравить близких нам людей с Днем рождения. Однако несколько минут, чтобы отправить короткое СМС-поздравления с Днем рождения найдется у каждого.

Любому человеку очень приятно, если о нём не забывают в день его рождения. Лучше всего заранее выбрать подходящие пожелания для конкретного человека.

Желаю в жизни разнообразия,

В постели немного безобразия,

Побольше классных приключений,

Красивых, ярких впечатлений.

Желаю здоровья безупречного,

Любви в жизни бесконечной.

Твой сегодня пришел день рождения.

Пожелаю тебе, без сомнения,

Много счастья, здоровья, везения,

Достижений, удачи, терпения.

Путь к тебе пусть все беды забудут,

Лишь любовь и успех рядом будут.

Поздравленья с днем рожденья

От меня скорей прими:

Счастья, радости, везенья,

Теплоты и доброты!

Кошелек желаю полный

И здоровья через край.

Жизни путь желаю ровный,

И в семье пусть будет рай!

Пусть будет в день рождения

Побольше наслаждения,

Компания — удачной,

Зарплата — семизначной,

Энергия — безмерной,

Любовь — большой и верной,

Фигура — атлетичной,

Погода — преотличной!

Душа всегда смеется,

И счастье речкой льется.

И от судьбы подарок

Пусть будет очень ярок!

Поздравляю с днем рожденья

И желаю вдохновенья,

Лет до ста счастливо жить,

По реке удачи плыть!

Пусть мечты сбываются,

Мудрость добавляется,

Здоровье улучшается,

Пусть светится душа!

Бери от жизни смело

Всё то, чего хотелось.

Поздравляем, поздравляем

С днем рождения тебя!

Желаю достатка и море везения,

Пусть жизнь будет сладкой,

А твой день рождения

Несет в себе радость,

Приятные встречи,

Огромнейший торт

И зажженные свечи!