Крещение-2019: красивые поздравления, открытки и стихи

Красивые поздравления, которые помогут вам сделать приятно близким.

19 января христиане отмечают Крещение Господне 2018 – один из наиболее важных праздников православной церкви. Именно в этот день Иисус Христос крестился в водах Иордана.

С Крещением Господним поздравляю

И ангелов хранителей желаю.

Пусть светится от радости душа,

Пусть будет жизнь светла и хороша!

На Крещение Господне

Пусть мечты сбываются,

Каплями святой воды

Все грехи смываются.

В день Крещения святого

Вам желаю чистоты

В мыслях, сердце и поступках,

Сбудутся пускай мечты.

Говорят, что в эту ночь небо открывается,

Можно даже загадать все, что пожелается.

В день Крещения Господня зазвонят колокола,

Будут все благословенны от велика до мала!

Пусть вода очистит душу, веру в сердце воскресит,

А Господь нас всех услышит и ошибки нам простит.

Пусть крещенские морозы

Вместе со святой водой

Отведут от Вас угрозы,

И болезни стороной

Обтекать Вас точно будут,

В этом и сомнений нет,

Ведь воды крещенской чудо

Омывает от всех бед!

Чудесный праздник средь зимы -

Крещение Господне.

В сей день духовной чистоты

Желаем стать свободней:

От мыслей грустных и от бед,

От суеты тяжелой.

Пусть в Вашу душу явит свет

Дух Божий – белый голубь.

Желаем счастья и добра

Вам каждую минуту,

Судьба к Вам будет пусть щедра,

А Бог – к молитвам чуток.

Праздник Крещения, древний обряд.

Каждый поздравить с событием рад.

Крепким бывает в Крещенье мороз,

Пусть не даст повода вешать он нос.

Пусть омывает тело вода,

Пусть все болезни уйдут навсегда,

Светлыми станут мысли, душа,

Жизнь тоже станет твоя хороша!

Пусть не пугают вас морозы,

Купель крещенская зовет,

Пусть день Крещения Господня

Всем очищение принесет.

Желаю вам любви и счастья,

Желаю семьям я добра,

Чтобы все горести и беды

Святая смыла вам вода.

И Господа Богоявление

Пусть вашу веру укрепит,

Глоток святой воды в Крещение

Вас на добро благословит.

Принимайте поздравленья

С Днем Святым Благословенным,

С Днем Господнего Крещенья,

С истинным Богоявленьем!

Пусть сойдет на вас святая

Божья благодать большая,

Небеса оберегают,

Ангел рядом пусть летает.

Не теряйте веры в то,

Что все будет хорошо,

Пусть она вам помогает -

На путь верный наставляет!

В праздник Великий – Святое Крещение,

Снова спустилась с небес благодать,

Стала водица вокруг вся целебная,

В проруби душу спешат очищать.

Пусть же Господь сбережет душу грешную,

Пусть исцелит все недуги и зло.

Смоет пусть слезы с лица безутешные,

Станет пусть легче, кому тяжело.

Весело пусть на душе будет, благостно,

В этот Великий и праздничный час,

И пусть Господь озаряет вас радостью.

С праздником светлым поздравим мы вас!

В светлый день Господнего Крещенья

Вам желаю всех земных щедрот.

Пусть души и тела очищенье

В этот день к Вам с неба снизойдет.

Благ земных и Божьей благодати

Пожелать я Вам хочу сейчас.

Пусть все будет вовремя и кстати,

Пусть Господь оберегает Вас.

Пусть все в жизни Вам легко дается,

И пускай крещенская вода,

Что сегодня отовсюду льется,

Смоет все плохое навсегда!