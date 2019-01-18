Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 18 января

Забавные и милые поздравления с этим чудесным праздником, 18 января.

В большинстве случаев день рождения празднуется как домашний (семейный) праздник, однако существует и традиция поздравлять с днём рождения коллег и отмечать праздник в кругу сослуживцев; распространяется также празднование дня рождения в развлекательных учреждениях (клубах, кафе и т. д.).

Если у вас нет возможности (или желания) позвонить подруге и поздравить ее с именинами, то можно просто отправить красивое поздравление с Днем рождения в прозе или стихах. Постарайтесь подобрать слова, которые бы максимально подошли конкретному человеку, учитывая его род деятельности, желания и стремления.

Желаю радости всегда

И настроения бодрого,

Не знать печали никогда

И в жизни всего доброго.

Никогда не унывать,

Не видеть огорчения

И дни с улыбкой начинать,

Как в этот День Рождения!

День рожденья - хорошая дата,

Но немножко грустно всегда,

Потому что летят незаметно

Наши лучшие в жизни года.

День рожденья - особая дата,

Этот праздник ни с чем не сравнить,

Кто-то умный придумал когда-то:

Имениннику радость дарить.

Радость встречи, улыбки надежды,

Пожеланья здоровья, тепла,

Чтобы счастье безоблачным было,

Чтоб успешными были дела.

С днем рожденья поздравляю

Счастья, радости желаю!

Чтоб здоровье было крепко

Да все ладилось в делах

И почаще в жизни сладко

Все случалось как в мечтах.

Тебе желаю море счастья,

Улыбок, солнца и тепла.

Чтоб жизнь была еще прекрасней,

Удача за руку вела!

Пусть в доме будет только радость,

Уют, достаток и покой.

Друзья, родные будут рядом,

Беда обходит стороной!

Здоровья крепкого желаю

И легких жизненных дорог.

И пусть всегда, благословляя,

Тебя хранит твой ангелок!

Пусть в жизни будет все, что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,

Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,

К мечте и радости манящем.

И много-много светлых лет

Без боли, горестей и бед!

С днем рожденья поздравляю

И от всей души желаю

Радости, любви, успеха,

Чтобы повод был для смеха!

Пусть что хочется — случится,

Ну а счастье — вечно длится,

Если встретятся невзгоды —

Пусть не сделают погоды!

В доме пусть царит порядок,

В кошельке будет достаток,

Всего лучшего желаю

И еще раз поздравляю!