Именины (День Ангела) Жени: смс поздравления, открытки

Следует отметить, что именины и День Ангела Евгения — это не тот день, что посвящен только одному человеку. В этот праздник будет всем весело и интересно. Это праздник для друзей. Поэтому принимайте на него приглашение, готовьте поздравления и приятные подарки.
Желаю Жене много счастья
Я в именин прекрасный день,
Ты будь полна любви и страсти,
Поздравить мне тебя не лень,
Всегда достойной оставайся,
Улыбку никогда не прячь –
Ты всем на свете улыбайся,
Пусть будет множество удач!
Женя, счастья я желаю,
Всей душою поздравляю,
Твой день ангела настал,
Ярким праздником он стал.
Будет множество удач,
Только, Женечка, не плачь,
Только, женя, не грусти,
Все проблемы отпусти!
Женя, у тебя сегодня именины!
А это Праздник, как тут ни крути,
День ангела, сестричка, веская причина -
Поэтому от брата пожелания прими:
Желаю с Нежностью сливаться,
И с госпожой Удачей жить,
С Тоской вовеки не встречаться,
С Любовью крепкою дружить.
Пусть будет трудно – не печалься!
Смотри в лицо мадам Беде.
Сама себе ты будь начальством
И рядом с Счастьем стой везде!
Я желаю тебе счастья,
Мира, вдохновения,
Будь магнитом для удачи,
Милая Евгения.
Чувств — особых, настоящих,
Что дают заряд тепла,
Пусть глаза от счастья плачут,
Пусть душа поет всегда.
Позвольте Вас, Евгения,
С огромным вдохновением
Поздравить с Вашим праздником
И сразу пожелать
Здоровья Вам крепчайшего
И выбора удачного,
Ни бед, ни слез, ни горечи
Ни разу Вам не знать.
И будьте лучезарною.
И красоту, Вам данную,
Используйте Вы с пользою,
Ведь есть что показать!