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Именины (День Ангела) Жени: смс поздравления, открытки

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Именины (День Ангела) Жени: смс поздравления, открытки
11:12 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Для Евгения очень важна душевность, правда и искренность. Он такой человек, который сразу распознает злобу и фальшь.

Следует отметить, что именины и День Ангела Евгения — это не тот день, что посвящен только одному человеку. В этот праздник будет всем весело и интересно. Это праздник для друзей. Поэтому принимайте на него приглашение, готовьте поздравления и приятные подарки.

Желаю Жене много счастья

Я в именин прекрасный день,

Ты будь полна любви и страсти,

Поздравить мне тебя не лень,

 

Всегда достойной оставайся,

Улыбку никогда не прячь –

Ты всем на свете улыбайся,

Пусть будет множество удач!

Женя, счастья я желаю,

Всей душою поздравляю,

Твой день ангела настал,

Ярким праздником он стал.

 

Будет множество удач,

Только, Женечка, не плачь,

Только, женя, не грусти,

Все проблемы отпусти!

Крещенский сочельник 2019: что нельзя делать, приметы

Женя, у тебя сегодня именины!

А это Праздник, как тут ни крути,

День ангела, сестричка, веская причина -

Поэтому от брата пожелания прими:

 

Желаю с Нежностью сливаться,

И с госпожой Удачей жить,

С Тоской вовеки не встречаться,

С Любовью крепкою дружить.

 

Пусть будет трудно – не печалься!

Смотри в лицо мадам Беде.

Сама себе ты будь начальством

И рядом с Счастьем стой везде!

Я желаю тебе счастья,

Мира, вдохновения,

Будь магнитом для удачи,

Милая Евгения.

 

Чувств — особых, настоящих,

Что дают заряд тепла,

Пусть глаза от счастья плачут,

Пусть душа поет всегда.

Крещенский Сочельник, 18 января: что нужно сделать женщинам

Позвольте Вас, Евгения,

С огромным вдохновением

Поздравить с Вашим праздником

И сразу пожелать

Здоровья Вам крепчайшего

И выбора удачного,

Ни бед, ни слез, ни горечи

Ни разу Вам не знать.

И будьте лучезарною.

И красоту, Вам данную,

Используйте Вы с пользою,

Ведь есть что показать!

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