Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 19 января

Душевное поздравление - важная часть подарка на день рождения.

День рождения это важный праздник для каждого человека, поэтому к выбору поздравления нужно подойти ответственно. Меткое, персональное, душевное поздравление - важная часть подарка на день рождения.

Желаю скатерть самобранку,

А на ней пивка с таранкой,

Дорогого кофе в зернах,

Коньячка с икрою черной,

Шашлычка с дымком пахучим

И шампанского покруче,

Ананасов и бананов,

Всех - по десять килограммов,

А еще мешок с деньгами

И шкатулку с чудесами,

Со здоровьем сундучок,

Чтоб всегда был "бодрячок",

Сотню лет прожить, кайфуя.

С днем рождения, целую!

Желаю жить и не тужить,

По вечерам вискарик пить.

А в выходной - шашлык на даче,

С друзьями верными в придачу.

Прожить желаю сотню лет

И есть омаров на обед,

С семьей в Дубае загорая,

Кататься только на "Ferrari".

На позитиве быть всегда,

Чтобы сбылась твоя мечта,

И в золоте всегда купаться,

Как можно чаще улыбаться.

Прекрасный повод - День Рожденья,

Чтоб слов чудесных множество сказать:

Пусть пребывает рядом вдохновенье,

Поток идей твоих чтоб было не унять.

Пусть исполняются, конечно же, желанья,

Чтоб счастьем был наполнен каждый миг.

Пусть окружает мир, забота, пониманье,

Любви, чтоб образ был прекрасен и велик.

Пусть каждый день твой спорится удачно,

Чтоб на лице вовек не появилась грусти тень.

Ты человек прекрасный - это однозначно,

Так пусть прекрасным будет и твой каждый день.

Хочу поздравить с днем рождения

И пожелать вагон везения.

Пусть жизнь бежит без забот,

В здоровье, без невзгод!

В доме всегда царит порядок,

Будет в кошельке достаток.

Планы сбудутся все в срок,

Любви тебе - под потолок!

Пусть все двери открываются,

Все желания сбываются,

Пусть все розы распускаются,

Звёзды ярко зажигаются!

Пусть приходит счастье нежное,

Беззаветное, безбрежное,

Самым ярким, без сомнения,

Будет мир в твой день рождения!