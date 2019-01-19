Поздравления с Крещением 2019: смс поздравления и красивые открытки

Крещение Господне - один из самых уважаемых и почитаемых праздников. К этому дню ответственно и серьезно относятся многие люди, а некоторые даже не знают о существовании такого праздника. И для тех, и для других вы сможете найти нужные поздравления в нашей подборке.
Желаю в светлое крещенье,
Чтобы Господь благословенье
Тебе послал на много лет
И защитил от разных бед!
Чтобы крещенское купанье
И плоть, и душу, и сознанье
Очистило от всех грехов!
От помыслов дурных и слов
Тебя оно уберегло
И силы, мудрости дало...
В великий день Крещения Господня желаю очиститься святой водой и оставаться чистыми душой, здоровыми духом и сильными верой. Будьте счастливы и любимы.
Земля укрыта снегом, вся бела,
На Крещение святая вся вода,
Господь её благословляет,
И она от бед всех исцеляет.
С праздником, любимый, поздравляю,
Всех благ от всей души желаю,
Пусть непременно сбудется мечта,
Пусть жизнь течёт, как полная река.
Вот и пришел в каждый дом священный и волшебный праздник Крещение Господне. В этот чудесный и божественный день хочется всем пожелать мира, доброты, честности и справедливости. Пусть чудо живет в ваших сердцах и дарит вам светлую надежду на прекрасное будущее. Желаю вам крепкого здоровья, внутреннего тепла, которое согревает душу и сердце, успехов во всех начинаниях. Желаю, чтобы в этот светлый день вас окружали родные, любимые и близкие люди. Пусть ваши дома наполнятся радостью, смехом и позитивом.
Пусть в день Крещения,
Случится с нами волшебство,
Пусть навсегда уйдёт печаль,
Пускай исполнится желаний большинство.
Сегодня праздник светлый, поздравляю,
Радости и счастья от души желаю,
Пусть, милый, у тебя всё будет в порядке,
Пусть будет жизнь твоя и гладкой и сладкой.
Поздравляю Вас с величайшими православными праздниками - Богоявлением и Крещением Господним! Желаю, чтобы на Вас сошла святая Божья благодать. Чтобы тело и душа, омываясь освященной водой, насытились здоровьем, легкостью, отрадой. Чтобы ушли боль, досада, разочарование, ненависть и пороки, а на смену им в душе воцарились мир, покой и согласие!