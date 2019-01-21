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День Рождения: поздравления в прозе, стихах и открытки на 21 января

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День Рождения: поздравления в прозе, стихах и открытки на 21 января
08:46 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Человека в день его рождения называют новорождённым, виновником торжества, именинником.

Празднование обычно включает угощение для друзей и близких, приём гостей, дарение подарков виновнику торжества и поздравление его. В большинстве случаев день рождения празднуется как домашний (семейный) праздник, однако существует и традиция поздравлять с днём рождения коллег и отмечать праздник в кругу сослуживцев; распространяется также празднование дня рождения в развлекательных учреждениях (клубах, кафе и т. д.).

Распространены традиции многократного (по числу лет) тягания за уши или других физических воздействий, исполнения служащей приветственным поздравлением песни (например, в англоязычных странах, и не только, — Happy Birthday to You).

День рождения — это счастье,

Самый лучший в мире день.

Пусть обходят все напасти,

А в душе цветет сирень.

 

Я добра тебе желаю,

Понимания, любви.

Пусть за плечи обнимает

Тот, о ком мечтаешь ты.

 

Много радости, достатка,

Счастья целый океан,

Безделушек, шоколадок,

Смеха с радостью фонтан!

 

Много-много поцелуев,

Самых преданных друзей.

С днем рождения поздравляю,

Будь на свете всех милей!

С днем рожденья, дорогая!

Поздравляю и желаю:

Будь как минимум богиней,

Мудрой правящей княгиней.

Будь прекрасной Афродитой,

Сильной, стильной Артемидой,

Пусть решаются удачно

Даже сложные задачи.

Будь всегда ты на вершине,

Лучшее бери от жизни!

Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи

С днем рождения поздравляю!

Море счастья я желаю,

Красоты, любви, тепла.

Пусть горят твои глаза.

 

Пусть тебя детишки любят,

А любимый приголубит,

Комплиментами завалит

И подарками задарит.

 

Чтоб жила ты в шоколаде,

Триллион лежал во вкладе,

Чтоб успешной ты была.

Поздравляю я тебя!

Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы с этого дня началась бесконечная белая полоса в жизни! Вдохновения и желания, силы и мудрости, здоровья и гармонии, энергии и улыбок, радости и веселья, достатка и успеха, любви и верности. Жить каждый день так ярко и насыщено, чтобы затмевать звезды своим сиянием от счастья!

Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи

С днем рождения, от души! Во-первых, желаю самого главного — это, конечно же, здоровья, без него не будет ничего, кроме огорчения. Во — вторых, крепкого фундамента и заветного места в жизни, где пахнет теплом, нежностью и уютом. В-третьих, всего приходящего, но лишь положительного и доброго — материальной прибыли, хорошей работы, верных друзей, крепкой любви и радужного настроения.

С днем рождения! Пусть этот день будет полон самых неожиданных и радостных сюрпризов и долгожданных подарков. Пусть рядом с тобой всегда будут самые дорогие люди, верные и надежные друзья. Счастья, любви и добра твоему дому. И пусть тебе улыбнется удача!

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