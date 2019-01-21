День Рождения: поздравления в прозе, стихах и открытки на 21 января

Празднование обычно включает угощение для друзей и близких, приём гостей, дарение подарков виновнику торжества и поздравление его. В большинстве случаев день рождения празднуется как домашний (семейный) праздник, однако существует и традиция поздравлять с днём рождения коллег и отмечать праздник в кругу сослуживцев; распространяется также празднование дня рождения в развлекательных учреждениях (клубах, кафе и т. д.).
Распространены традиции многократного (по числу лет) тягания за уши или других физических воздействий, исполнения служащей приветственным поздравлением песни (например, в англоязычных странах, и не только, — Happy Birthday to You).
День рождения — это счастье,
Самый лучший в мире день.
Пусть обходят все напасти,
А в душе цветет сирень.
Я добра тебе желаю,
Понимания, любви.
Пусть за плечи обнимает
Тот, о ком мечтаешь ты.
Много радости, достатка,
Счастья целый океан,
Безделушек, шоколадок,
Смеха с радостью фонтан!
Много-много поцелуев,
Самых преданных друзей.
С днем рождения поздравляю,
Будь на свете всех милей!
С днем рожденья, дорогая!
Поздравляю и желаю:
Будь как минимум богиней,
Мудрой правящей княгиней.
Будь прекрасной Афродитой,
Сильной, стильной Артемидой,
Пусть решаются удачно
Даже сложные задачи.
Будь всегда ты на вершине,
Лучшее бери от жизни!
С днем рождения поздравляю!
Море счастья я желаю,
Красоты, любви, тепла.
Пусть горят твои глаза.
Пусть тебя детишки любят,
А любимый приголубит,
Комплиментами завалит
И подарками задарит.
Чтоб жила ты в шоколаде,
Триллион лежал во вкладе,
Чтоб успешной ты была.
Поздравляю я тебя!
Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы с этого дня началась бесконечная белая полоса в жизни! Вдохновения и желания, силы и мудрости, здоровья и гармонии, энергии и улыбок, радости и веселья, достатка и успеха, любви и верности. Жить каждый день так ярко и насыщено, чтобы затмевать звезды своим сиянием от счастья!
С днем рождения, от души! Во-первых, желаю самого главного — это, конечно же, здоровья, без него не будет ничего, кроме огорчения. Во — вторых, крепкого фундамента и заветного места в жизни, где пахнет теплом, нежностью и уютом. В-третьих, всего приходящего, но лишь положительного и доброго — материальной прибыли, хорошей работы, верных друзей, крепкой любви и радужного настроения.
С днем рождения! Пусть этот день будет полон самых неожиданных и радостных сюрпризов и долгожданных подарков. Пусть рядом с тобой всегда будут самые дорогие люди, верные и надежные друзья. Счастья, любви и добра твоему дому. И пусть тебе улыбнется удача!