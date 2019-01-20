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Именины (День Ангела) Ивана: значение имени, смс поздравления и открытки

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Именины (День Ангела) Ивана: значение имени, смс поздравления и открытки
11:57 Сегодня Телеграф

Иван – активный и волевой человек, отличающийся завидной быстротой реакции.

Имя Иван древнееврейское по происхождению. По главной версии имя Иван произошло от старорусской формы Иоанн. В переводе означает "благодать Божия". В то же время, это имя сейчас распространено только среди русскоязычного населения Украины, Белоруссии и России.

Происхождение: Это имя имеет старинную форму Иоанн древнееврейского происхождения. У разных народов это имя произносится по-разному: Жан, Джон, Ян, Ганс, Джованни, Юхан, Хуан, Яннис.

Характер: Мальчики с таким распространенным именем могут иметь самый разный характер. Они могут быть тихими и неприметными, могут быть непоседами и буянами. В Иванах возможно сочетание самых разнообразных качеств: силы и слабости, добра и жестокости, нежности и гнева. Имеют чрезвычайно широкий круг интересов и увлечений, за многое берутся и многое им удается сделать.

Иваны встречаются среди людей самых разных профессий, они могут быть лесорубами, поэтами, летчиками, врачами, грузчиками. Открыты навстречу всему миру. Всегда в курсе дел своих родственников и близких знакомых. За столом стремятся собрать многочисленную компанию и повеселиться от души. Иваны, как правило, щедры, но встречаются и скупые. Среди увлечений непременно футбол, рыбалка. Политические события тоже не остаются в стороне.

Пусть добрый ангел жизнь твою хранит,

Пускай печаль твой адрес забывает,

Пусть горе без оглядки от тебя бежит,

Пускай друзья надёжные окружают.

Ваня, с именинами тебя поздравляем,

Крепкого здоровья, удачи искренне желаем,

Всех благ тебе, достатка и добра,

Пусть будет благосклонною всегда судьба.

С праздником тебя, Иван!

Радости тебе, успехов.

Будь ты выше всех похвал.

Дам тебе чуть-чуть советов:

Будь веселым и счастливым,

Никогда не унывай.

Всё хорошее от жизни

Для себя ты забирай.

Пусть удача и здоровье

Не подводят никогда.

Пусть невзгоды и печали

Убегают навсегда.

Ванечке, Ванюше

Шлю свой поздравок,

Пусть спешит к тебе

Удача со всех ног.

Птица счастья в руки

Пусть тебе дается,

От твоей улыбки

Беда в угол забьется.

Желаю тебе крепко

На ногах стоять,

С именем созвучна

Божья благодать.

Пусть счастливой будет,

Иван, твоя судьба,

На друзей богата

И на любовь щедра.

Кладезь ты добра и силы,

Оптимизма ты вулкан,

Водопад из креатива,

В общем, классный ты, Иван.

Будь лишь баловнем судьбы

И магнитом для удачи,

Будь счастливчиком по жизни,

С легкостью решай задачи.

В нужном месте я желаю

Появляться в нужный час,

Чтоб за хвост поймать фортуну

И уже не отпускать.

Дорогой наш, милый Ваня,

Ты удачлив и умен.

Без тебя работа встанет,

Ты проворен и силен.

Ты всё можешь и умеешь,

Спорятся дела твои.

Береги семью и деток —

Пусть купаются в любви.

Мы тебе желаем счастья,

Не терять своих друзей

И в карьере продвиженья,

Новых и больших идей!

Для радости есть основанье,

Ведь отмечаем праздник твой,

Желаю тебе счастья, Ваня,

И в жизни управлять судьбой.

Какое, право, наслажденье,

Тебя сегодня поздравлять,

Иван, пускай всё невезенье,

Ты будешь вмиг одолевать.

Любовь пусть греет душу, Ваня,

А грусть бесследно улетит,

Здоровья крепкого желаю,

Нигде ничто пусть не болит.

Повод есть у нас собраться

И в симпатии признаться.

Мы Ивана уважаем,

И все дружно поздравляем!

Ты общительный, активный,

В общем очень позитивный.

Ты ответственный в работе,

У начальства ты в почёте.

Всем знакомым помогаешь,

Никогда не унываешь.

Знаем мы, что в жизни личной

Ты и семьянин отличный.

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Принимай поздравленья, Иван!

Будь всегда на волне позитива,

Пусть развеется скуки туман,

Будь уверенным, смелым, красивым!

Победи сто невзгод, сто дорог,

Сто вершин покори, не робея,

Чтоб легко подытожить ты смог:

Я такой! Я смогу! Я сумею!

 

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