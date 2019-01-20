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Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 20 января

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Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 20 января
13:39 Сегодня Телеграф

Оригинальные стихи и открытки в честь День рождения, которые помогут вам красиво поздравить близких и любимых.

День рождения — праздник, когда именинник находится в самом центре внимания, радуется подаркам, пожеланиям и сюрпризам. Сделай близкого человека счастливым — поздравь его самыми теплыми словами.

Празднование обычно включает угощение для друзей и близких, приём гостей, дарение подарков виновнику торжества и поздравление его. В большинстве случаев день рождения празднуется как домашний (семейный) праздник, однако существует и традиция поздравлять с днём рождения коллег и отмечать праздник в кругу сослуживцев; распространяется также празднование дня рождения в развлекательных учреждениях (клубах, кафе и т. д.).

С днем рожденья поздравляю

И от всей души желаю:

Пусть мечты сбываются,

Достаток умножается.

А все горести, ненастья

Пусть скорей заменит счастье.

Пусть душа лишь молодеет,

Тело крепнет, не стареет.

Все невзгоды пролетают,

Пусть все ценят, уважают.

Жизнь твоя пускай всегда

Будет радостей полна!

С днем рождения тебя!

Счастья, мира и добра.

Чтоб сопутствовал успех,

В доме был веселый смех.

Чтоб друзья опорой были,

А родные чтоб любили.

Всё чтоб просто, без труда

Получалось у тебя.

Чтобы было настроение,

Чтоб исчезли все смятения,

Чтоб была всегда мечта.

Поздравляем мы тебя!

Желаю только светлых дней,

Побольше радости и смеха.

Желаю преданных друзей,

А в начинаниях — успеха.

Любви — до самых до краёв.

Здоровья крепкого, как скалы.

Совсем чтоб не было врагов,

А денег было чтоб навалом!

Пусть будет в день рождения

Побольше наслаждения,

Компания — удачной,

Зарплата — семизначной,

Энергия — безмерной,

Любовь — большой и верной,

Фигура — атлетичной,

Погода — преотличной!

Душа всегда смеется,

И счастье речкой льется.

И от судьбы подарок

Пусть будет очень ярок!

Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 18 января

Желаю жизненных картин,

Где радость, красота, блаженство.

Пусть каждый камень на пути

Ступенью станет к совершенству. 

И пусть сопутствуют огни

Далеких звезд мечтам и целям.

Пусть дом уютный, как магнит,

Влечет достаток и веселье! 

Пусть каждый день приносит смех,

Пусть дарит радость, наслаждение,

Но непременно лучше всех

Пусть будет каждый день рождения!

Чудесный праздник — день рождения!

Кругом родные и друзья.

Так много разных поздравлений,

Прими теперь и от меня. 

Что пожелать тебе? Не знаю...

Любви, здоровья, красоты?

Но это всё уже желали,

Чтоб в жизни не было беды. 

Что пожелать тебе? Не знаю...

Наверно, просто теплоты.

Наверно, просто понимания,

Хлопот поменьше и нужды.

Чтобы глаза твои сияли,

Чтобы бурлила в жилах кровь,

Чтобы в душе твоей мерцали

Надежда, вера и любовь.

Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 19 января

С днем рождения поздравляю! Пожелать хочу тебе,

Чтобы не было ненастья и беды в твоей судьбе.

Пусть на сердце будет радость, а в душе — всегда светло,

Все обиды позабылись, это было и прошло.

Пусть друзья во всем поддержат, в доме будет пусть уют,

Оправдаются надежды, силы пусть не подведут.

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Праздник, Смс, Поздравления, Картинки, День рождение, Открытки, Поздравления с Днем рождения, 20 января, Поздравления 20 января.
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