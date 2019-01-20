Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 20 января

День рождения — праздник, когда именинник находится в самом центре внимания, радуется подаркам, пожеланиям и сюрпризам. Сделай близкого человека счастливым — поздравь его самыми теплыми словами.
Празднование обычно включает угощение для друзей и близких, приём гостей, дарение подарков виновнику торжества и поздравление его. В большинстве случаев день рождения празднуется как домашний (семейный) праздник, однако существует и традиция поздравлять с днём рождения коллег и отмечать праздник в кругу сослуживцев; распространяется также празднование дня рождения в развлекательных учреждениях (клубах, кафе и т. д.).
С днем рожденья поздравляю
И от всей души желаю:
Пусть мечты сбываются,
Достаток умножается.
А все горести, ненастья
Пусть скорей заменит счастье.
Пусть душа лишь молодеет,
Тело крепнет, не стареет.
Все невзгоды пролетают,
Пусть все ценят, уважают.
Жизнь твоя пускай всегда
Будет радостей полна!
С днем рождения тебя!
Счастья, мира и добра.
Чтоб сопутствовал успех,
В доме был веселый смех.
Чтоб друзья опорой были,
А родные чтоб любили.
Всё чтоб просто, без труда
Получалось у тебя.
Чтобы было настроение,
Чтоб исчезли все смятения,
Чтоб была всегда мечта.
Поздравляем мы тебя!
Желаю только светлых дней,
Побольше радости и смеха.
Желаю преданных друзей,
А в начинаниях — успеха.
Любви — до самых до краёв.
Здоровья крепкого, как скалы.
Совсем чтоб не было врагов,
А денег было чтоб навалом!
Пусть будет в день рождения
Побольше наслаждения,
Компания — удачной,
Зарплата — семизначной,
Энергия — безмерной,
Любовь — большой и верной,
Фигура — атлетичной,
Погода — преотличной!
Душа всегда смеется,
И счастье речкой льется.
И от судьбы подарок
Пусть будет очень ярок!
Желаю жизненных картин,
Где радость, красота, блаженство.
Пусть каждый камень на пути
Ступенью станет к совершенству.
И пусть сопутствуют огни
Далеких звезд мечтам и целям.
Пусть дом уютный, как магнит,
Влечет достаток и веселье!
Пусть каждый день приносит смех,
Пусть дарит радость, наслаждение,
Но непременно лучше всех
Пусть будет каждый день рождения!
Чудесный праздник — день рождения!
Кругом родные и друзья.
Так много разных поздравлений,
Прими теперь и от меня.
Что пожелать тебе? Не знаю...
Любви, здоровья, красоты?
Но это всё уже желали,
Чтоб в жизни не было беды.
Что пожелать тебе? Не знаю...
Наверно, просто теплоты.
Наверно, просто понимания,
Хлопот поменьше и нужды.
Чтобы глаза твои сияли,
Чтобы бурлила в жилах кровь,
Чтобы в душе твоей мерцали
Надежда, вера и любовь.
С днем рождения поздравляю! Пожелать хочу тебе,
Чтобы не было ненастья и беды в твоей судьбе.
Пусть на сердце будет радость, а в душе — всегда светло,
Все обиды позабылись, это было и прошло.
Пусть друзья во всем поддержат, в доме будет пусть уют,
Оправдаются надежды, силы пусть не подведут.