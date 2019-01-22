Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 22 января

День рождения это важный праздник для каждого человека, поэтому к выбору поздравления нужно подойти ответственно. Меткое, персональное, душевное поздравление - важная часть подарка на день рождения.
С днем рождения тебя!
Счастья, мира и добра.
Чтоб сопутствовал успех,
В доме был веселый смех.
Чтоб друзья опорой были,
А родные чтоб любили.
Всё чтоб просто, без труда
Получалось у тебя.
Чтобы было настроение,
Чтоб исчезли все смятения,
Чтоб была всегда мечта.
Поздравляем мы тебя!
Пускай мечты стремятся ввысь
И к лучшему изменят жизнь,
Пускай сегодня — в день рожденья
Они получат воплощенье.
Пусть ждут сюрпризы и подарки,
Пусть от объятий станет жарко,
Пусть радость, смех не иссякают,
Друзья улыбками встречают!
Мы поздравляем с днем рожденья
И от души спешим желать
Лишь счастья, радости, везенья,
Идти вперед, не унывать!
Здоровья, смеха и успеха,
Чудес, подарков, красоты,
Не спотыкаться о помехи,
И пусть все сбудутся мечты!
Чтобы всегда водился в доме
С деньгами толстый кошелек.
Дела всегда чтоб — на подъеме,
А от работы — только прок!
Я желаю в день сюрпризов и смеха,
В праздник яркий, что, увы, раз в году,
Да не станет тебе возраст помехой
Для огромной веры в чудо, в мечту.
Ты зажмурь глаза, как в детстве, покрепче
И желанья все скорей загадай!
Клятву верности удача пусть шепчет,
С ней уверенно к успехам шагай.
И пусть в счастье кружит жизнь каруселью,
Чтоб в виски стучала бешено кровь,
И захватывало дух от веселья,
От чудес, что уж готовит любовь!
Пусть самые прекрасные букеты
Сегодня праздник этот украшают,
Стихи пусть пишут лишь тебе поэты,
И астрономы звёзды открывают.
Пусть мир цветными красками играет,
Желаний обещая исполненье,
И звёзды все пускай тебе сияют,
И радостное будет настроенье.