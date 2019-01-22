Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 22 января

Красивые стихи и открытки в честь День рождения, для того кто родился 22 января.

День рождения это важный праздник для каждого человека, поэтому к выбору поздравления нужно подойти ответственно. Меткое, персональное, душевное поздравление - важная часть подарка на день рождения.

С днем рождения тебя!

Счастья, мира и добра.

Чтоб сопутствовал успех,

В доме был веселый смех.

Чтоб друзья опорой были,

А родные чтоб любили.

Всё чтоб просто, без труда

Получалось у тебя.

Чтобы было настроение,

Чтоб исчезли все смятения,

Чтоб была всегда мечта.

Поздравляем мы тебя!

Пускай мечты стремятся ввысь

И к лучшему изменят жизнь,

Пускай сегодня — в день рожденья

Они получат воплощенье.

Пусть ждут сюрпризы и подарки,

Пусть от объятий станет жарко,

Пусть радость, смех не иссякают,

Друзья улыбками встречают!

Мы поздравляем с днем рожденья

И от души спешим желать

Лишь счастья, радости, везенья,

Идти вперед, не унывать!

Здоровья, смеха и успеха,

Чудес, подарков, красоты,

Не спотыкаться о помехи,

И пусть все сбудутся мечты!

Чтобы всегда водился в доме

С деньгами толстый кошелек.

Дела всегда чтоб — на подъеме,

А от работы — только прок!

Я желаю в день сюрпризов и смеха,

В праздник яркий, что, увы, раз в году,

Да не станет тебе возраст помехой

Для огромной веры в чудо, в мечту.

Ты зажмурь глаза, как в детстве, покрепче

И желанья все скорей загадай!

Клятву верности удача пусть шепчет,

С ней уверенно к успехам шагай.

И пусть в счастье кружит жизнь каруселью,

Чтоб в виски стучала бешено кровь,

И захватывало дух от веселья,

От чудес, что уж готовит любовь!

Пусть самые прекрасные букеты

Сегодня праздник этот украшают,

Стихи пусть пишут лишь тебе поэты,

И астрономы звёзды открывают.

Пусть мир цветными красками играет,

Желаний обещая исполненье,

И звёзды все пускай тебе сияют,

И радостное будет настроенье.