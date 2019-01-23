Поздравления с Днем рождения: смс, открытки на 22 января

Самые добрые и забавные смс поздравления для тех кто родился сегодня, 23 января.

День рождения — годовщина рождения, соответствует дате рождения человека.

Обычно день рождения празднуется как домашний праздник, с семьёй и друзьями. Практикуется также и отмечание этой даты с коллегами. Человека в день его рождения называют новорождённым, виновником торжества, именинником.

Во множестве культур с древнейших времен по достижением ребёнком определённого возраста праздновался обряд инициации, но он не был привязан к дате рождения. Самые ранние упоминания о праздновании дня рождения относятся к особо значительным фигурам — фараонам, царям, богам. День рождения как личный праздник стал распространяться в 1-м тысячелетии до нашей эры.

Всегда пусть будет сильною рука,

Плечо надежным, ястребиным взгляд.

Пускай, судьба мужская нелегка,

Но пик успеха будет Вами взят!

Сегодня ты в центре внимания,

Сияешь как новый полтинник!

Мы шумною нашей компанией,

Желаем тебе, именинник,

Коль силушки — то богатырской,

Коль счастья — так чтоб океан!

Здоровье пусть будет сибирским,

Любовь пусть бурлит как вулкан!

Пусть сердце счастливо смеется,

Вокруг всем о любви трубя!

И все на свете белом удается,

Ведь день рождения у тебя!

Праздников на свете очень много,

Но мне милее день рождения твой!

Пусть солнцем озаряются дороги,

А тропки освещаются луной!

Желаю, чтоб умел ты жить,

И все, что жизнь дает ценить,

А если что Господь не дал,

То, чтоб ты рук не опускал,

А чтобы смог всего добиться,

Не прекращал всему учиться.

Ну, и еще чуток везенья,

Желаю счастья! С днем рожденья!

Желаю жизнь прожить — не оступиться,

Желаю всем, что создал ты, гордиться,

Желаю, чтобы все тебя любили,

И чтоб вокруг друзья лишь только были.

Букет поздравлений тебе я принес.

Как славно, что мне в этот день удалось

Отправить тебе мой душевный привет!

Желаю здоровья на тысячу лет!