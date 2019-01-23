Поздравления с Днем рождения: смс, открытки на 22 января

День рождения — годовщина рождения, соответствует дате рождения человека.
Обычно день рождения празднуется как домашний праздник, с семьёй и друзьями. Практикуется также и отмечание этой даты с коллегами. Человека в день его рождения называют новорождённым, виновником торжества, именинником.
Во множестве культур с древнейших времен по достижением ребёнком определённого возраста праздновался обряд инициации, но он не был привязан к дате рождения. Самые ранние упоминания о праздновании дня рождения относятся к особо значительным фигурам — фараонам, царям, богам. День рождения как личный праздник стал распространяться в 1-м тысячелетии до нашей эры.
Всегда пусть будет сильною рука,
Плечо надежным, ястребиным взгляд.
Пускай, судьба мужская нелегка,
Но пик успеха будет Вами взят!
Сегодня ты в центре внимания,
Сияешь как новый полтинник!
Мы шумною нашей компанией,
Желаем тебе, именинник,
Коль силушки — то богатырской,
Коль счастья — так чтоб океан!
Здоровье пусть будет сибирским,
Любовь пусть бурлит как вулкан!
Пусть сердце счастливо смеется,
Вокруг всем о любви трубя!
И все на свете белом удается,
Ведь день рождения у тебя!
Праздников на свете очень много,
Но мне милее день рождения твой!
Пусть солнцем озаряются дороги,
А тропки освещаются луной!
Желаю, чтоб умел ты жить,
И все, что жизнь дает ценить,
А если что Господь не дал,
То, чтоб ты рук не опускал,
А чтобы смог всего добиться,
Не прекращал всему учиться.
Ну, и еще чуток везенья,
Желаю счастья! С днем рожденья!
Желаю жизнь прожить — не оступиться,
Желаю всем, что создал ты, гордиться,
Желаю, чтобы все тебя любили,
И чтоб вокруг друзья лишь только были.
Букет поздравлений тебе я принес.
Как славно, что мне в этот день удалось
Отправить тебе мой душевный привет!
Желаю здоровья на тысячу лет!