Поздравления в прозе с Днем Рождения

Поздравления с днем рождения в прозе так же популярны, как и в стихах.

Среди всех праздников созданных богом и людьми, самым важным во все века остается день рождение. День, когда человек является на свет божий, чтобы возвестить миру о своем рождении.

Поздравляю с днем рождения! Пусть жизнь дарит тебе побольше ярких моментов и сбудутся все твои самые смелые и заветные желания! Желаю чтобы в твоем доме всегда царили счастье и понимание. И пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди.

Прими мои поздравления с днем рождения! В твой лучший день хочу пожелать самого лучшего, чтобы в жизни было как можно больше хороших эмоций, приятных моментов и постоянного круговорота позитивных событий. Чтобы окружали только любимые, родные, дорогие сердцу люди. Чтобы во всем сопутствовал успех и везение. Ты этого заслуживаешь!

С днем рождения! Пусть каждый день приносит радость, улыбки и подарки, пусть все мечты исполняются, а планы реализуются, пусть окружают только искренние люди, преданные друзья, и пусть не будет места для уныния и печалей!

С Днём Рождения! Пусть в твоей жизни всегда светит Солнце! Пусть оно прогонит все тучи и грозы! Никогда не забывай о своих друзьях и родных! Пусть всё плохое забудется, а хорошее умножится! Живи, люби, мечтай, сегодня твой день! Пусть исполнятся все твои мечты!

В этот прекрасный радостный день — день твоего рождения — желаем тебе море подарков, красивых цветов, море признаний и улыбок, море приятных встреч и чудесных минут, а в дни отпуска — теплого песчаного пляжа Черного или Средиземного моря.

С особым чувством в день рождения хочу пожелать тебе счастливых лет, радости, здоровья, побед и продвижения по службе! Желаю тебе, чтобы все сбывалось, чтобы тебя нашли крылья славы, а твое имя оказалось в ряду великих деятелей всей Земли!