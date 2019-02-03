Поздравления с Днем рождения: в стихах и в прозе на 3 февраля

День рождения - это счастливое время в жизни каждого из нас. Это праздник веселья, радости, моря добрых слов, чудесных подарков и счастливых воспоминаний! Меткое, персональное, душевное поздравление - важная часть подарка на день рождения.
Поздравление
С днем рождения поздравляю
И желаю день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаю я здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!
Пусть деньжат будет побольше,
Путешествий и любви.
Чашу полную заботы,
Мира, света, красоты!
Желаю тебе любви океан,
Здоровья, деньжат, чтобы всё удавалось,
Чтоб на безымянном сверкал бриллиант
И чтобы удача тебе улыбалась!
Прими мои поздравления с днем рождения! В твой лучший день хочу пожелать самого лучшего, чтобы в жизни было как можно больше хороших эмоций, приятных моментов и постоянного круговорота позитивных событий. Чтобы окружали только любимые, родные, дорогие сердцу люди. Чтобы во всем сопутствовал успех и везение. Ты этого заслуживаешь!
Поздравить рады с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день,
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!
С днем рожденья поздравляю,
Улыбок, радости желаю.
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!
Достигай всегда успеха,
Пусть будет в жизни море смеха.
Люди хорошие встречаются
И все по жизни получается!
Доходы пусть только растут,
В семье пусть любят, берегут.
И всем невзгодам вопреки,
В душе сияют огоньки!
С днем рождения! Поздравлять хороших людей всегда приятно, а такого замечательного человека, как ты, — приятно вдвойне. Я искренне желаю, чтобы у тебя всегда было достаточно: улыбок, солнечных дней, удачных ситуаций, успеха, восхищений, любви, поздравлений, поддержки, верных друзей, гениальных идей, интересных затей, только важных людей, денег, чувств и эмоций, силы, смелости... Но, главное, чтобы в нужную минуту у тебя всегда было бы то, что тебе нужно.
Счастья, радости, здоровья,
Мира, нежности с любовью,
Процветать и долго жить
Я желаю от души!
Всех чудес, что есть на свете,
Доброты, тепла и света,
Волшебства и вдохновения —
Поздравляю с днём рождения!