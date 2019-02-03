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Поздравления с Днем рождения: в стихах и в прозе на 3 февраля

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Поздравления с Днем рождения: в стихах и в прозе на 3 февраля
08:21 Сегодня Телеграф

В день рождения родных мы поздравляем их и дарим подарки, чтобы доставить им удовольствие и показать нашу любовь и уважение.

День рождения - это счастливое время в жизни каждого из нас. Это праздник веселья, радости, моря добрых слов, чудесных подарков и счастливых воспоминаний! Меткое, персональное, душевное поздравление - важная часть подарка на день рождения.

Поздравление

С днем рождения поздравляю

И желаю день за днем

Быть счастливее и ярче,

Словно солнце за окном.

Пожелаю я здоровья,

Много смеха и тепла,

Чтоб родные были рядом

И, конечно же, добра!

Пусть деньжат будет побольше,

Путешествий и любви.

Чашу полную заботы,

Мира, света, красоты!

Желаю тебе любви океан,

Здоровья, деньжат, чтобы всё удавалось,

Чтоб на безымянном сверкал бриллиант

И чтобы удача тебе улыбалась!

Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи

Прими мои поздравления с днем рождения! В твой лучший день хочу пожелать самого лучшего, чтобы в жизни было как можно больше хороших эмоций, приятных моментов и постоянного круговорота позитивных событий. Чтобы окружали только любимые, родные, дорогие сердцу люди. Чтобы во всем сопутствовал успех и везение. Ты этого заслуживаешь!

Поздравить рады с днем рожденья,

Здоровья, счастья пожелать,

С улыбкой, добрым настроеньем

Свой путь по жизни продолжать.

Пусть каждый твой обычный день,

В прекрасный праздник превратится,

И никогда печали тень

В твоих глазах не отразится!

С днем рожденья поздравляю,

Улыбок, радости желаю.

Любви, семейного тепла,

Уюта, счастья и добра!

Достигай всегда успеха,

Пусть будет в жизни море смеха.

Люди хорошие встречаются

И все по жизни получается!

Доходы пусть только растут,

В семье пусть любят, берегут.

И всем невзгодам вопреки,

В душе сияют огоньки!

Поздравления с Днем рождения: смс и открытки

С днем рождения! Поздравлять хороших людей всегда приятно, а такого замечательного человека, как ты, — приятно вдвойне. Я искренне желаю, чтобы у тебя всегда было достаточно: улыбок, солнечных дней, удачных ситуаций, успеха, восхищений, любви, поздравлений, поддержки, верных друзей, гениальных идей, интересных затей, только важных людей, денег, чувств и эмоций, силы, смелости... Но, главное, чтобы в нужную минуту у тебя всегда было бы то, что тебе нужно.

Счастья, радости, здоровья,

Мира, нежности с любовью,

Процветать и долго жить

Я желаю от души!

Всех чудес, что есть на свете,

Доброты, тепла и света,

Волшебства и вдохновения —

Поздравляю с днём рождения!

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