Поздравления с Днем рождения: открытки и короткие стихи на 4 февраля

День рождения — праздник, когда именинник находится в самом центре внимания, радуется подаркам, пожеланиям и сюрпризам. Сделай близкого человека счастливым — поздравь его самыми теплыми словами.
Желаю много светлых дней,
Надежных, преданных друзей,
Достатка, счастья, вдохновения,
Любви, удачи, настроения.
Желаю радоваться жизни
И исполнять свои мечты.
А мир пусть будет живописным —
Таким, как только хочешь ты.
Успеха, вечного везенья!
Всего-всего! И с днем рожденья!
Желаю чаще улыбаться,
Смеяться, жизнью наслаждаться.
Здоровья, счастья и тепла!
И с днем рождения тебя!
С днем рожденья поздравляю!
Жить в достатке я желаю.
Мира, счастья, доброты,
Пусть исполнятся мечты.
Хочу сегодня пожелать
Вам никогда не унывать.
Надежды, веры в чудеса!
Пускай хранят Вас небеса.
Благополучия во всём,
Пускай приходит радость в дом.
Будь счастливей всех на свете,
Всех прекрасней на планете.
Счастья, радости, добра!
С днем рождения тебя!