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Поздравления с Днем рождения: открытки и короткие стихи на 4 февраля

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Поздравления с Днем рождения: открытки и короткие стихи на 4 февраля
09:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Поздравления в коротких смс и открытках в честь День рождения, которые помогут вам красиво поздравить близких и любимых.

День рождения — праздник, когда именинник находится в самом центре внимания, радуется подаркам, пожеланиям и сюрпризам. Сделай близкого человека счастливым — поздравь его самыми теплыми словами.

Желаю много светлых дней,

Надежных, преданных друзей,

Достатка, счастья, вдохновения,

Любви, удачи, настроения. 

Поздравления с Днем рождения: в стихах и в прозе

Желаю радоваться жизни

И исполнять свои мечты.

А мир пусть будет живописным —

Таким, как только хочешь ты.

Успеха, вечного везенья!

Всего-всего! И с днем рожденья! 

Желаю чаще улыбаться,

Смеяться, жизнью наслаждаться.

Здоровья, счастья и тепла!

И с днем рождения тебя! 

Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи

С днем рожденья поздравляю!

Жить в достатке я желаю.

Мира, счастья, доброты,

Пусть исполнятся мечты. 

Хочу сегодня пожелать

Вам никогда не унывать.

Надежды, веры в чудеса!

Пускай хранят Вас небеса.

Благополучия во всём,

Пускай приходит радость в дом. 

Будь счастливей всех на свете,

Всех прекрасней на планете.

Счастья, радости, добра!

С днем рождения тебя!

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