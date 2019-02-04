Поздравления с Днем рождения: открытки и короткие стихи на 4 февраля

Поздравления в коротких смс и открытках в честь День рождения, которые помогут вам красиво поздравить близких и любимых.

День рождения — праздник, когда именинник находится в самом центре внимания, радуется подаркам, пожеланиям и сюрпризам. Сделай близкого человека счастливым — поздравь его самыми теплыми словами.

Желаю много светлых дней,

Надежных, преданных друзей,

Достатка, счастья, вдохновения,

Любви, удачи, настроения.

Желаю радоваться жизни

И исполнять свои мечты.

А мир пусть будет живописным —

Таким, как только хочешь ты.

Успеха, вечного везенья!

Всего-всего! И с днем рожденья!

Желаю чаще улыбаться,

Смеяться, жизнью наслаждаться.

Здоровья, счастья и тепла!

И с днем рождения тебя!

С днем рожденья поздравляю!

Жить в достатке я желаю.

Мира, счастья, доброты,

Пусть исполнятся мечты.

Хочу сегодня пожелать

Вам никогда не унывать.

Надежды, веры в чудеса!

Пускай хранят Вас небеса.

Благополучия во всём,

Пускай приходит радость в дом.

Будь счастливей всех на свете,

Всех прекрасней на планете.

Счастья, радости, добра!

С днем рождения тебя!