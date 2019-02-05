Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 5 февраля

День Рождения – это ваш личный Новый Год. Некая точка отсчета. И именно в этот день сбываются самые сокровенные желания. И все правила, которые мы стараемся выполнять 31 декабря в этот день точно так же действительны, даже в большей степени. Почему? Потому что в Новогоднюю Ночь о своих пожеланиях говорят и думают все, мало того, мы стараемся успеть перечислить их в ту минуту, пока бьют куранты или идет еще какой-то отсчет, свой в каждой стране.
Как тем, кто отвечает за исполнение наших желаний где-то там наверху, услышать всех сразу, ничего не забыть и ничего не перепутать?
А день Рождения – именно тот день, когда наш Ангел Хранитель и все, кто может нам помочь в осуществлении наших надежд, включая ушедших из жизни родных и близких, внимают нашим желаниям. И загадывать их можно целый день. Весь этот день мы можем мечтать в надежде, что наши мечты исполнятся.
Поздравления
С днем рождения поздравляю
И желаю день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаю я здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!
Пусть деньжат будет побольше,
Путешествий и любви.
Чашу полную заботы,
Мира, света, красоты!
Много радости и счастья
Мы желаем в этот день.
Пусть невзгоды и ненастье
Навсегда уходят в тень.
Чтоб здоровье позволяло,
Чтоб баланс не подводил,
Чтоб возможность окрыляла.
И на всё хватило сил.
Чтобы бонусы от жизни
Приходили точно в срок.
Нереальную удачу
И счастливых лет поток!
Желаю счастья и добра,
Ну а еще поймать бобра.
Ведь говорят, что у бобра
Всегда с собой полно добра.
Еще желаю большой дом.
И чтобы помещались в нем:
Любовь, удача, теплота,
А также смех и красота.
Здоровье пусть не подведет,
Несчастье навсегда уйдет,
Огромный радости клубок
И исполнения этих строк!
Пусть в жизни будет больше ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит, счастье, радость и любовь!
Счастливой жизни, преданных друзей,
Удачи, много радости, везенья.
В достатке жить и только светлых дней.
Любви, добра, успеха. С днем рожденья!
Позитива и добра,
Пусть везет тебе всегда,
Много денег, жить без бед,
Долгих и счастливых лет!