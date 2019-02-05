Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 5 февраля

Поздравления в стихах и открытках в честь День рождения, которые помогут вам красиво поздравить близких и любимых.

День Рождения – это ваш личный Новый Год. Некая точка отсчета. И именно в этот день сбываются самые сокровенные желания. И все правила, которые мы стараемся выполнять 31 декабря в этот день точно так же действительны, даже в большей степени. Почему? Потому что в Новогоднюю Ночь о своих пожеланиях говорят и думают все, мало того, мы стараемся успеть перечислить их в ту минуту, пока бьют куранты или идет еще какой-то отсчет, свой в каждой стране.

Как тем, кто отвечает за исполнение наших желаний где-то там наверху, услышать всех сразу, ничего не забыть и ничего не перепутать?

А день Рождения – именно тот день, когда наш Ангел Хранитель и все, кто может нам помочь в осуществлении наших надежд, включая ушедших из жизни родных и близких, внимают нашим желаниям. И загадывать их можно целый день. Весь этот день мы можем мечтать в надежде, что наши мечты исполнятся.

Поздравления

С днем рождения поздравляю

И желаю день за днем

Быть счастливее и ярче,

Словно солнце за окном.

Пожелаю я здоровья,

Много смеха и тепла,

Чтоб родные были рядом

И, конечно же, добра!

Пусть деньжат будет побольше,

Путешествий и любви.

Чашу полную заботы,

Мира, света, красоты!

Много радости и счастья

Мы желаем в этот день.

Пусть невзгоды и ненастье

Навсегда уходят в тень.

Чтоб здоровье позволяло,

Чтоб баланс не подводил,

Чтоб возможность окрыляла.

И на всё хватило сил.

Чтобы бонусы от жизни

Приходили точно в срок.

Нереальную удачу

И счастливых лет поток!

Желаю счастья и добра,

Ну а еще поймать бобра.

Ведь говорят, что у бобра

Всегда с собой полно добра.

Еще желаю большой дом.

И чтобы помещались в нем:

Любовь, удача, теплота,

А также смех и красота.

Здоровье пусть не подведет,

Несчастье навсегда уйдет,

Огромный радости клубок

И исполнения этих строк!

Пусть в жизни будет больше ярких красок,

Приятных встреч, уютных вечеров.

Пусть каждый день проходит не напрасно,

А дарит, счастье, радость и любовь!

Счастливой жизни, преданных друзей,

Удачи, много радости, везенья.

В достатке жить и только светлых дней.

Любви, добра, успеха. С днем рожденья!

Позитива и добра,

Пусть везет тебе всегда,

Много денег, жить без бед,

Долгих и счастливых лет!