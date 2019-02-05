Китайский Новый год 2019: поздравления и открытки

Согласно лунно-солнечному календарю, в Китае Новый год 2019 наступает 5 февраля 2019 года. И продлится празднование до 20 февраля, то есть 15 дней.

Наступление нового года приветствуется с большой церемонией и множеством традиций, призванных объединить семьи и привлечь процветание в наступающем году.

В Китае магазины закрыты в течение первых пяти дней самого длинного праздничного сезона, поэтому большая часть покупок должна быть сделана заранее. Китайцы не могут наслаждаться работой, по крайней мере, неделю, а иногда и 10 дней, или даже до Фестиваля фонарей.

Снова в небе фейерверки,

Снова праздник наступил,

Яркий Новый год китайский

Свой приход провозгласил.

Ты зажги фонарик алый,

Чтоб злых духов отпугнуть,

Сделай шаг навстречу счастью

И продолжи жизни путь!

Не китайцы мы, но все же,

Их Новый год отметим тоже!

Ну а чего же не отметить?

Ведь праздник, я прошу заметить!

Давайте фикус мы нарядим,

И платье лучшее погладим,

В бокал шампанского нальем,

И праздновать скорей начнем!

В зодиаке друг за другом

Звери движутся по кругу,

И как Новый год придет

Выступит один вперед!

Кто на этот раз, смотри –

Ты глаза свои протри,

Вот змея уже шагает,

С Новым годом поздравляет!

С китайским Новым годом вас,

И поздравления от нас,

Желаем счастья, и добра,

Надежды, веры, и тепла,

Пускай ужасно повезет,

Вам в этот долгожданный год.

Примите этот поздравок,

Надежды чистый огонек,

Пускай он вам согреет душу.

И с новым счастьем,

В Новый год.

Поскорее открывай

Ты Восточный календарь —

Ведь китайский новый год

Отмечать настал черед.

Пожелаю еще раз

Радости, счастливых глаз,

Смеха, бодрости души,

Дни чтоб были хороши!

Под китайский Новый год,

Счастье в дом стучится,

Кто что вслух произнесет,

Сразу все случиться.

Вот поэтому желайте

Светлых дней, и чуда много,

И желанья исполняйте,

Исчезает пусть тревога.

И здоровья пожелаю,

В жизни главный ведь залог,

Улыбаясь, поздравляю,

И вручаю поздравок.

Hе будет пусть у вас тревог гнетущих

Долой безрадостный прогноз!

Желаем, чтобы Китайский год грядущий

Одни лишь радости вам всем принес!