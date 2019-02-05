Китайский Новый год 2019: поздравления и открытки

Наступление нового года приветствуется с большой церемонией и множеством традиций, призванных объединить семьи и привлечь процветание в наступающем году.
В Китае магазины закрыты в течение первых пяти дней самого длинного праздничного сезона, поэтому большая часть покупок должна быть сделана заранее. Китайцы не могут наслаждаться работой, по крайней мере, неделю, а иногда и 10 дней, или даже до Фестиваля фонарей.
Снова в небе фейерверки,
Снова праздник наступил,
Яркий Новый год китайский
Свой приход провозгласил.
Ты зажги фонарик алый,
Чтоб злых духов отпугнуть,
Сделай шаг навстречу счастью
И продолжи жизни путь!
Не китайцы мы, но все же,
Их Новый год отметим тоже!
Ну а чего же не отметить?
Ведь праздник, я прошу заметить!
Давайте фикус мы нарядим,
И платье лучшее погладим,
В бокал шампанского нальем,
И праздновать скорей начнем!
В зодиаке друг за другом
Звери движутся по кругу,
И как Новый год придет
Выступит один вперед!
Кто на этот раз, смотри –
Ты глаза свои протри,
Вот змея уже шагает,
С Новым годом поздравляет!
С китайским Новым годом вас,
И поздравления от нас,
Желаем счастья, и добра,
Надежды, веры, и тепла,
Пускай ужасно повезет,
Вам в этот долгожданный год.
Примите этот поздравок,
Надежды чистый огонек,
Пускай он вам согреет душу.
И с новым счастьем,
В Новый год.
Поскорее открывай
Ты Восточный календарь —
Ведь китайский новый год
Отмечать настал черед.
Пожелаю еще раз
Радости, счастливых глаз,
Смеха, бодрости души,
Дни чтоб были хороши!
Под китайский Новый год,
Счастье в дом стучится,
Кто что вслух произнесет,
Сразу все случиться.
Вот поэтому желайте
Светлых дней, и чуда много,
И желанья исполняйте,
Исчезает пусть тревога.
И здоровья пожелаю,
В жизни главный ведь залог,
Улыбаясь, поздравляю,
И вручаю поздравок.
Hе будет пусть у вас тревог гнетущих
Долой безрадостный прогноз!
Желаем, чтобы Китайский год грядущий
Одни лишь радости вам всем принес!