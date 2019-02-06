Короткие поздравления с Днем рождения: открытки на 6 февраля

День рождения это важный праздник для каждого человека, поэтому к выбору поздравления нужно подойти ответственно. Меткое, персональное, душевное поздравление - важная часть подарка на день рождения.
Поздравления
С днём рождения! Пусть в этот день тебя окружают только любящие люди, пусть радуют друзья, удивляют сюрпризами близкие, балуют подарками родные, настроение будет чудесным, а здоровье богатырским. И пусть так будет не только сегодня, но и всегда!
От всего сердца хочу тебя поздравить с Днем рождения, пожелать ярких эмоций, множество приятных и милых подарков, кучу искренних комплиментов и невероятного счастья в жизни.
Пусть у тебя никогда не истощаются силы, не кончается терпение и мудрость, дорогой именинник. Будь примером для всех.
Настроенья чумового!
Праздника тебе крутого!
Любви до головокруженья, —
Поздравляю с днем рождения!
С днем рождения поздравляю!
Знай, что ты всегда красива!
От души тебе желаю
Быть здоровой и счастливой!
С днем рожденья поздравляем!
Счастья, мира, красоты
От души тебе желаем.
Пусть все исполнятся мечты!
Тебя я с полуслова понимаю.
Общаться мне с тобою так легко.
Тебя я с Днем Рождения поздравляю!
Знай, тебя ценю я очень высоко!