Короткие поздравления с Днем рождения: открытки на 6 февраля

Поздравления в стихах и открытках в честь День рождения, которые помогут вам красиво поздравить близких и любимых.

День рождения это важный праздник для каждого человека, поэтому к выбору поздравления нужно подойти ответственно. Меткое, персональное, душевное поздравление - важная часть подарка на день рождения.

Поздравления

С днём рождения! Пусть в этот день тебя окружают только любящие люди, пусть радуют друзья, удивляют сюрпризами близкие, балуют подарками родные, настроение будет чудесным, а здоровье богатырским. И пусть так будет не только сегодня, но и всегда!

От всего сердца хочу тебя поздравить с Днем рождения, пожелать ярких эмоций, множество приятных и милых подарков, кучу искренних комплиментов и невероятного счастья в жизни.

Пусть у тебя никогда не истощаются силы, не кончается терпение и мудрость, дорогой именинник. Будь примером для всех.

Настроенья чумового!

Праздника тебе крутого!

Любви до головокруженья, —

Поздравляю с днем рождения!

С днем рождения поздравляю!

Знай, что ты всегда красива!

От души тебе желаю

Быть здоровой и счастливой!

С днем рожденья поздравляем!

Счастья, мира, красоты

От души тебе желаем.

Пусть все исполнятся мечты!

Тебя я с полуслова понимаю.

Общаться мне с тобою так легко.

Тебя я с Днем Рождения поздравляю!

Знай, тебя ценю я очень высоко!