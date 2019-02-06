Поздравления с Китайским Новым годом 2019: стихи и открытки

Предлагаем вам поздравить с этой датой родных и близких, порадовав их красочными открытками и светлыми поздравлениями!

Добрые пожелания, если они сказаны искренне, всегда сделают доброе дело. Сказавшему их человеку будет спокойнее — он выразил свои любовь и заботу о близких. А тому, кто их услышал, конечно же, будет приятно такое внимание.

Поздравления

Китайский новый год уж на пороге,

А потому желаю Вам я всей душой

Здоровья, счастья, денег — много,

Любви — безмерной и большой!

Сотни тысяч фейерверков

Полетели в небеса...

В эту ночь по всем поверьям

Происходят чудеса.

Всех с Китайским Новым годом

Поздравляю от души!

Будет пусть достаток в доме,

Пусть сбываются мечты.

А фонарик алый снова

Пусть удачу принесет,

Станет самым лучшим в жизни

Наступивший Новый год!

Пусть новый год и новая луна

Одарят вас, насыпят вам сполна:

Здоровья большой воз и три ведра ума,

Детей счастливых, денег пускай тьма.

Работу выполнять всю побыстрей,

А неудачи чтоб прошли скорей.

Владеть вам тем, что в руки к вам пришло.

Окрестностью далекой чтоб вас горе обошло.

Крепкой дружбы, настоящей!

Раз карьеры — то блестящей!

У вас чтоб все было прекрасно!

С Новым годом! Как-то странно

Снова Новый год встречать.

Но мы все же не устанем

Поздравлять, добра желать.

С Новым годом вас китайским!

Мудрости восточной всем,

Пускай жизнь кажется райской,

Без печалей и проблем!

Прошел славянский Новый год,

Теперь китайского черед.

Пускай же всем он принесет

Жизнь без печалей и забот,

Здоровья крепкого побольше,

И отдыха как можно дольше,

Да чтоб всегда было на личном

У вас все только на «отлично»!

У китайцев Новый год,

А у нас весна идет.

Что за нация — китайцы,

Все у них наоборот.

И хоть мы — не азиаты,

Не уйти от этой даты.

Этот праздник — лишний повод

Нам его отметить,

И китайский Новый год

Вместе дружно встретить.

Поскорее открывай

Ты Восточный календарь —

Ведь китайский новый год

Отмечать настал черед.

Пожелаю еще раз

Радости, счастливых глаз,

Смеха, бодрости души,

Дни чтоб были хороши!

Ну что ж, уже пришел черед

Встречать Китайский новый год.

Не лишним будет еще раз

Сказать приятных пару фраз.

И пожелать, чтобы веселье

Лилось весеннею капелью,

Год легким и удачным был,

Чтобы на все хватило сил!

С Китайским Новым годом

Тебя я поздравляю,

Вновь и вновь любви

И счастья пожелаю.

Поддержим мы традицию

Многовековую,

Пусть у тебя весь год

Все будет по фэн-шую.

Года талисман

Тебе пусть помогает,

Пусть тебя от всех

Бед оберегает.

Китайский Новый Год

Будет пусть счастливым,

Наполнит дни любовью,

Добром и позитивом.