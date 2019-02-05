Китайский Новый год 2019: поздравления в прозе, стихах и открытках

Дата Китайского Нового года в 2019 году – 5 февраля, а празднования продлятся вплоть до Праздника Фонарей 19 февраля.
Новогоднюю ночь, как и во многих странах мира, здесь проводят с родными. Накануне главного семейного праздника миллионы китайцев возвращаются в родительский дом, чтобы хорошо отдохнуть и пожелать друг другу процветания и долголетия.
Когда весна повсюду расцветает
И белым снег никто уж не зовёт,
Китайский Новый Год вновь наступает,
Приходит к нам Китайский Новый Год.
Китайцев в гости приглашать не станем,
Достанем мы морковку и филе,
И тазичек фунчозы нашаманим,
Поскольку год Китайский на земле.
Пусть палочки из пальцев выпадают
И вилкой все-таки удобней есть,
Салат «Мао Цзэдун» нас уверяет,
Что встретить Новый год Китайский — честь.
Так с праздником, друзья, с большим Китайским,
Зря говорят, что хунвэйбин не пьёт,
Налить повелеваю по-хозяйски
И выпить за Китайский новый год!
Поздравляю тебя с еще одним Новым годом — китайским! Теперь новый год окончательно вступил в свои права! Пусть все твои желания сбудутся, все мечты исполнятся, а наступивший год принесет благополучие, счастье и радость! Я желаю тебе, чтобы все новогодние пожелания исполнились в тройном размере!
С китайским Новым годом вас,
И поздравления от нас,
Желаем счастья, и добра,
Надежды, веры, и тепла,
Пускай ужасно повезет,
Вам в этот долгожданный год.
Примите этот поздравок,
Надежды чистый огонек,
Пускай он вам согреет душу.
И с новым счастьем,
В Новый год.
Пускай этот праздник Нового года, будет украшен миллиардами ярких огней китайских фонариков. И пускай в вашей жизни в этом году будет столько же счастливых случаев, сколько огоньков зажгут во время празднования. Пускай каждый ваш день будет наполнен удачей и благополучием, спокойствием и мудростью, благодаря которой вы всегда сможете принимать только верные решения, которые приведут вас к большому успеху. С праздником.
Новый год у нас прошёл,
Тут китайский подошёл,
Повод выпить есть опять,
Мы пришли вас поздравлять!
Пусть весь год удачным будет,
Пусть вас ценят наши люди.
Чтоб не грустно было вам,
Все невзгоды — пополам!
Чтобы дружный ваш народ
Жил без горя и забот.
Чтобы всё вам было впрок —
Получайте поздравок!
С китайским Новым годом Вас! Желаю, чтобы радость и веселье жили в ваших сердцах. Чтобы символ года принес Вам счастье, достаток и здоровье. Чтобы вы всегда были жизнерадостными и бодрыми.
Новый к нам сейчас хозяин
На ближайший год зайдет,
Все сегодня отмечаем
Мы Китайский Новый Год.
Новый славный покровитель
Принесет пускай всем счастье,
Пусть погонит прочь тревоги,
Все обиды и ненастья.
С новым зверем вам желаю
Непременно подружиться,
Пусть в году прекрасном этом
С вами чудо приключится.
Вот и Китайский Новый год. Поздравляю и желаю всегда быть в плюсе и выгоде. Крепчайшего здоровья, успешного карьерного роста, щедрых урожаев, добрых слов, счастливых событий, удачных идей, радостных песен, семейных праздников, материального достатка и невероятной красоты вокруг!