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Китайский Новый год 2019: поздравления в прозе, стихах и открытках
Китайский Новый год 2019: поздравления в прозе, стихах и открытках

Китайский Новый год 2019: поздравления в прозе, стихах и открытках

Смотрите фото (5)
Китайский Новый год 2019: поздравления в прозе, стихах и открытках
17:08 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Здесь вы сможете найти самые лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе с Китайским Новым годом.

Дата Китайского Нового года в 2019 году – 5 февраля, а празднования продлятся вплоть до Праздника Фонарей 19 февраля.

Новогоднюю ночь, как и во многих странах мира, здесь проводят с родными. Накануне главного семейного праздника миллионы китайцев возвращаются в родительский дом, чтобы хорошо отдохнуть и пожелать друг другу процветания и долголетия.

Когда весна повсюду расцветает

И белым снег никто уж не зовёт,

Китайский Новый Год вновь наступает,

Приходит к нам Китайский Новый Год.

Китайцев в гости приглашать не станем,

Достанем мы морковку и филе,

И тазичек фунчозы нашаманим,

Поскольку год Китайский на земле.

Пусть палочки из пальцев выпадают

И вилкой все-таки удобней есть,

Салат «Мао Цзэдун» нас уверяет,

Что встретить Новый год Китайский — честь.

Так с праздником, друзья, с большим Китайским,

Зря говорят, что хунвэйбин не пьёт,

Налить повелеваю по-хозяйски

И выпить за Китайский новый год!

Поздравляю тебя с еще одним Новым годом — китайским! Теперь новый год окончательно вступил в свои права! Пусть все твои желания сбудутся, все мечты исполнятся, а наступивший год принесет благополучие, счастье и радость! Я желаю тебе, чтобы все новогодние пожелания исполнились в тройном размере!

 

С китайским Новым годом вас,

И поздравления от нас,

Желаем счастья, и добра,

Надежды, веры, и тепла,

Пускай ужасно повезет,

Вам в этот долгожданный год.

Примите этот поздравок,

Надежды чистый огонек,

Пускай он вам согреет душу.

И с новым счастьем,

В Новый год.

Пускай этот праздник Нового года, будет украшен миллиардами ярких огней китайских фонариков. И пускай в вашей жизни в этом году будет столько же счастливых случаев, сколько огоньков зажгут во время празднования. Пускай каждый ваш день будет наполнен удачей и благополучием, спокойствием и мудростью, благодаря которой вы всегда сможете принимать только верные решения, которые приведут вас к большому успеху. С праздником.

 

Новый год у нас прошёл,

Тут китайский подошёл,

Повод выпить есть опять,

Мы пришли вас поздравлять!

Пусть весь год удачным будет,

Пусть вас ценят наши люди.

Чтоб не грустно было вам,

Все невзгоды — пополам!

Чтобы дружный ваш народ

Жил без горя и забот.

Чтобы всё вам было впрок —

Получайте поздравок!

С китайским Новым годом Вас! Желаю, чтобы радость и веселье жили в ваших сердцах. Чтобы символ года принес Вам счастье, достаток и здоровье. Чтобы вы всегда были жизнерадостными и бодрыми.

 

Новый к нам сейчас хозяин

На ближайший год зайдет,

Все сегодня отмечаем

Мы Китайский Новый Год.

Новый славный покровитель

Принесет пускай всем счастье,

Пусть погонит прочь тревоги,

Все обиды и ненастья.

С новым зверем вам желаю

Непременно подружиться,

Пусть в году прекрасном этом

С вами чудо приключится.

Вот и Китайский Новый год. Поздравляю и желаю всегда быть в плюсе и выгоде. Крепчайшего здоровья, успешного карьерного роста, щедрых урожаев, добрых слов, счастливых событий, удачных идей, радостных песен, семейных праздников, материального достатка и невероятной красоты вокруг!

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