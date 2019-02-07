Поздравления с Днем рождения: стихи и открытки на 7 февраля

Во множестве культур с древнейших времен по достижением ребёнком определённого возраста праздновался обряд инициации, но он не был привязан к дате рождения. Самые ранние упоминания о праздновании дня рождения относятся к особо значительным фигурам — фараонам, царям, богам. День рождения как личный праздник стал распространяться в 1-м тысячелетии до нашей эры.
Поздравляя с днем рожденья,
Пожелать хочу веселья,
Не тужить и не грустить,
А всегда счастливо жить!
Радости, любви, достатка,
Чтоб тебе жилось лишь сладко!
Пусть здоровье лишь крепчает,
А задор не угасает!
Спешу поздравить с днем рожденья
И пожелать от всей души
Здоровья, счастья и везенья,
Тепла, спокойствия внутри.
Пусть каждый день приносит радость,
Эмоции и доброту,
Пусть путешествия подарят
Мечты, добро и красоту.
Поздравляем с днем рожденья!
Радости, улыбок, смеха
И здоровья, и тепла,
Чашу полную добра!
И друзей хороших, верных,
Новостей всегда отменных,
Верности, любви и страсти,
Чтоб исчезли все напасти!
Чтобы ангел за спиной
Охранял всегда покой.
Счастья и в делах удач,
И решений всех задач!
Поздравляю с днем рождения!
Счастья, радости, везенья,
Чтоб побольше ясных дней
В жизни встретилось твоей.
Чтоб друзья не оставляли,
Когда нужно выручали,
Чтоб на жизненном пути
Было с кем тебе идти.
Мира в доме и семье
Пожелаю я тебе,
Чтоб очаг горел всегда
У семейного гнезда.
Очень крепкого здоровья,
Это главное условие,
И в ближайший самый срок
Денег сказочный поток.
Желаю в жизни только света,
Тепла, успехов и любви.
В душе чтоб было вечным лето,
Чтоб звезды в путь тебя вели.
Лишь радости, в делах — удачи,
Свершений новых и побед.
И только так — никак иначе.
Счастливых, ярких, долгих лет!
Желаю счастья в день рождения,
Уюта в доме, процветания
И искромётного везения,
Чтобы сбывались все желания.
Любой мечты осуществления,
Улыбок в праздники и в будни,
Чтобы везло в любом стремлении
Все дни и каждую минуту!