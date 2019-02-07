Китайский Новый год 2019: веселые поздравительные стихи

Предлагаем вам поздравить с этой датой родных и близких, порадовав их веселыми поздравлениями в стихах!
Мы, конечно, не китайцы,
Но встречаем Новый год.
Пусть побольше будет счастья
И всегда нам повезет.
Денег — полные карманы,
Ну а лучше в банке счет.
С удовольствием встречаем
Мы Китайский Новый год!
Снова запах мандаринов,
Небо в ярких огоньках.
Всем желаем жить красиво
И с улыбкой на устах.
Зима проходит и вот-вот,
Идёт Китайский Новый год.
Пусть вам он принесёт с собой,
Достаток в дом, души покой.
Любовь в сердца, в делах удачу,
Пусть все смеются и не плачут,
Пусть будет мирным небосвод,
И только радость целый год!
Всем в Китайский Новый Год,
Жить желаю — без хлопот,
В море радости купаться,
Жизнью райской наслаждаться,
Не грустить, не унывать,
Дружно праздник отмечать!
И на нотке позитивной,
Жизни Вам, желаю — стильной,
Жизнерадостной, красивой,
Одним словом, лишь — счастливой!
В Новый Год желаю я:
"Будьте счастливы, друзья!".
Сотни тысяч фейерверков
Полетели в небеса...
В эту ночь по всем поверьям
Происходят чудеса.
Всех с Китайским Новым годом
Поздравляю от души!
Будет пусть достаток в доме,
Пусть сбываются мечты.
А фонарик алый снова
Пусть удачу принесет,
Станет самым лучшим в жизни
Наступивший Новый год!
Новый Год, любимый праздник,
Можно много раз встречать.
Вот традицию Китая
Отчего не поддержать?
Пустим огненных драконов,
Зафигачим фейерверк...
С Новым вас китайским Годом,
Поздравляю всех-всех — всех!