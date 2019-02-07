Китайский Новый год 2019: веселые поздравительные стихи

В китайской культуре принято встречать этот яркий и веселый праздник с особым размахом.

Предлагаем вам поздравить с этой датой родных и близких, порадовав их веселыми поздравлениями в стихах!

Мы, конечно, не китайцы,

Но встречаем Новый год.

Пусть побольше будет счастья

И всегда нам повезет.

Денег — полные карманы,

Ну а лучше в банке счет.

С удовольствием встречаем

Мы Китайский Новый год!

Снова запах мандаринов,

Небо в ярких огоньках.

Всем желаем жить красиво

И с улыбкой на устах.

Зима проходит и вот-вот,

Идёт Китайский Новый год.

Пусть вам он принесёт с собой,

Достаток в дом, души покой.

Любовь в сердца, в делах удачу,

Пусть все смеются и не плачут,

Пусть будет мирным небосвод,

И только радость целый год!

Всем в Китайский Новый Год,

Жить желаю — без хлопот,

В море радости купаться,

Жизнью райской наслаждаться,

Не грустить, не унывать,

Дружно праздник отмечать!

И на нотке позитивной,

Жизни Вам, желаю — стильной,

Жизнерадостной, красивой,

Одним словом, лишь — счастливой!

В Новый Год желаю я:

"Будьте счастливы, друзья!".

Сотни тысяч фейерверков

Полетели в небеса...

В эту ночь по всем поверьям

Происходят чудеса.

Всех с Китайским Новым годом

Поздравляю от души!

Будет пусть достаток в доме,

Пусть сбываются мечты.

А фонарик алый снова

Пусть удачу принесет,

Станет самым лучшим в жизни

Наступивший Новый год!

Новый Год, любимый праздник,

Можно много раз встречать.

Вот традицию Китая

Отчего не поддержать?

Пустим огненных драконов,

Зафигачим фейерверк...

С Новым вас китайским Годом,

Поздравляю всех-всех — всех!