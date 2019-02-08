День святого Валентина 2019: поздравления в оригинальных и трогательных стихах

14 Февраля — очень древний праздник, упоминания о нем встречаются еще в истории Древнего Рима. В этот день язычники почитали покровительницу брака — богиню Юнону. В праздник девушки писали свои имена на пергаменте и смешивали листки бумаги в общей корзинке. Парни по очереди тащили записки, выбирая таким образом себе спутницу на предстоящий год.
Поздравления
В этом розовом сердечке,
Кроме теплых, нежных слов,
Я вложу еще, конечно,
Для тебя свою любовь.
Пусть она тебя согреет
В этот зимний ясный день,
Поцелуй на щечках тлеет,
Прогоняя грусти тень.
В День святого Валентина
Пусть сбываются мечты.
Не пройдет любовь пусть мимо,
А в душе цветут цветы!
Пусть счастливый этот праздник
Принесет вестей прекрасных,
Станет маленькою сказкой,
Где все радостно и ясно!
С Днем святого Валентина
Я сердечно поздравляю!
И любви огромной, чистой
Я от всей души желаю.
Пусть улыбок будет море,
Пусть уйдут печаль и горе.
Будут сотни пусть признаний,
Самых ярких ожиданий!
В День святого Валентина
Принято дарить любовь.
Я дарю тебе сердечко,
Ну а в нем моя любовь.
Как клубничка — страстная,
Как мишутка — няшная,
Сладкая, воздушная,
Мягкая и вкусная.
В День святого Валентина
Все волшебно и красиво:
В романтических сердечках,
В лепестках, конфетах, свечках.
С Днем влюбленных поздравляю.
Пусть любовь преград не знает,
А февральская метель
Не испортит этот день!