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День святого Валентина 2019: поздравления в оригинальных и трогательных стихах
День святого Валентина 2019: поздравления в оригинальных и трогательных стихах

День святого Валентина 2019: поздравления в оригинальных и трогательных стихах

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День святого Валентина 2019: поздравления в оригинальных и трогательных стихах
12:28 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Поздравь свою вторую половинку красивыми стихами с Днем святого Валентина!

14 Февраля — очень древний праздник, упоминания о нем встречаются еще в истории Древнего Рима. В этот день язычники почитали покровительницу брака — богиню Юнону. В праздник девушки писали свои имена на пергаменте и смешивали листки бумаги в общей корзинке. Парни по очереди тащили записки, выбирая таким образом себе спутницу на предстоящий год. 

Поздравления

В этом розовом сердечке,

Кроме теплых, нежных слов,

Я вложу еще, конечно,

Для тебя свою любовь.

Пусть она тебя согреет

В этот зимний ясный день,

Поцелуй на щечках тлеет,

Прогоняя грусти тень.

 

В День святого Валентина

Пусть сбываются мечты.

Не пройдет любовь пусть мимо,

А в душе цветут цветы!

Пусть счастливый этот праздник

Принесет вестей прекрасных,

Станет маленькою сказкой,

Где все радостно и ясно!

 

С Днем святого Валентина

Я сердечно поздравляю!

И любви огромной, чистой

Я от всей души желаю.

Пусть улыбок будет море,

Пусть уйдут печаль и горе.

Будут сотни пусть признаний,

Самых ярких ожиданий!

 

В День святого Валентина

Принято дарить любовь.

Я дарю тебе сердечко,

Ну а в нем моя любовь.

Как клубничка — страстная,

Как мишутка — няшная,

Сладкая, воздушная,

Мягкая и вкусная.

 

В День святого Валентина

Все волшебно и красиво:

В романтических сердечках,

В лепестках, конфетах, свечках.

С Днем влюбленных поздравляю.

Пусть любовь преград не знает,

А февральская метель

Не испортит этот день!

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