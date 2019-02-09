День Ангела Дмитрия: значение имени и поздравления

Имя Дмитрий – распространенное русское имя греческого происхождения, означающее "посвященный богине Деметре". Деметра – древнегреческая богиня земли и плодородия, поэтому имени Дмитрий часто дают значение "земледелец".

Каждый раз, когда вы узнаете, что ваш новый знакомый носит имя Дмитрий, знайте, что перед вами стоит необычайно добрый, активный и имеющий волю к жизни человек. Хотя в жизни Дмитрия сложно сломить, он может замкнуться в себе под грузом навалившихся проблем.

Он не в состоянии войти в положение другого человека и может быть излишне суровым. На все события Дмитрий смотрит "со своей колокольни", и в случае, если происходящее ему не нравится, реакция Дмитрия может быть слишком взрывной.

Дмитрий верен дружбе, но жить с ним непросто. С ним можно долго общаться на расстоянии, но сильная воля и упрямство не дадут покоя в домашней обстановке. Дмитрий может быть очень талантлив, умен и сообразителен, но добиться в жизни ничего не сможет, пока не уймет свойственную ему болтливость. Для матерей Дмитрий – воплощение их мечтаний и объект для баловства.

Поздравления

С именинами тебя, Дмитрий, поздравляем,

И от всей души тебе искренно желаем,

Мы удачи и побед, чтобы не случилось,

Чтобы добротой твоей сердце лишь лучилось.

Чтоб надежные друзья, были, лишь, с тобою,

Чтоб любовь, была на век — верной и большою.

А теперь, наш милый Дима,

Прочитать необходимо

Стихотворный поздравок,

Чтоб весь класс услышать мог!

Дмитрию желаем, чтобы

Стал отличником учебы,

Чтоб здоровьем крепок был,

Чтоб от неудач не ныл.

Чтоб спортивные успехи

Достигались без помехи,

Чтоб в дальнейшем (скажем тут),

Поступил ты в институт.

Но пора нам закруглиться:

Пусть наш класс тобой гордится!

Ты — Дмитрий, в переводе — "плод земли"!

А значит — ты серьезный и надежный!

Как здорово, что мы тебя нашли!

И дружбою такой теперь гордиться можно!

Мужчина настоящий ты в любви.

Ты — крепкий, сильный, знаешь слово "надо"!

И если женщина с тобой честна, то ты

Устроишь сказочную жизнь из шоколада!

Мы в день рожденья дарим сей стишок.

Пусть будет больше радостных мгновений!

Тебе мы накропали поздравок...

Достоин ты божественных сравнений!

Пусть ангел хранитель тебя бережет,

От бед и невзгод на Земле.

В делах постоянно пускай повезет,

Мой Димка, дружище, тебе,

Пусть будет весельем наполнен твой дом,

Растет как на дрожжах твой бицепс.

А деньги пускай потекут вдруг рекой,

И цветет, разрастается бизнес,

Мы тебе принесли поздравок.

Прочитай от души эти строчки,

Пусть в радость клиента звонок,

И улыбка наивная дочки.

Храбрый, мужественный, добрый,

Милый, любящий, родной

Дима, Димочка, Димуля,

Всей душой тебя люблю я:

Красоту и глаз, и губ,

И пшеничный светлый чуб.

Пожелаю в День рожденья

И здоровья, и веселья,

И любить, и быть любимым

Раз и навсегда.