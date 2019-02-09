Поздравления с Днем рождения: стихи и открытки на 9 февраля

День рождения — праздник, когда именинник находится в самом центре внимания, радуется подаркам, пожеланиям и сюрпризам. Сделай близкого человека счастливым — поздравь его самыми теплыми, оригинальными словами.
Я желаю позитива,
Много денег, креатива,
Нескончаемой удачи,
Где-нибудь на море дачу.
Плюс здоровья очень много,
Силы — как у носорога,
Чтоб на утро не болеть
И, конечно, не стареть.
Поздравляю с днем рожденья!
Счастья, радости, везенья!
Желаю скатерть самобранку,
А на ней пивка с таранкой,
Дорогого кофе в зернах,
Коньячка с икрою черной,
Шашлычка с дымком пахучим
И шампанского покруче,
Ананасов и бананов,
Всех — по десять килограммов,
А еще мешок с деньгами
И шкатулку с чудесами,
Со здоровьем сундучок,
Чтоб всегда был "бодрячок",
Сотню лет прожить, кайфуя.
С днем рождения, целую!
Желаю жить и не тужить,
По вечерам вискарик пить.
А в выходной — шашлык на даче,
С друзьями верными в придачу.
Прожить желаю сотню лет
И есть омаров на обед,
С семьей в Дубае загорая,
Кататься только на "Ferrari".
На позитиве быть всегда,
Чтобы сбылась твоя мечта,
И в золоте всегда купаться,
Как можно чаще улыбаться.
Жить кайфово, офигенно,
Нереально, несравненно,
Потрясающе, прекрасно,
Сказочно, роскошно, классно,
Вкусно, пряно, ярко, страстно,
Упоительно, потрясно,
С обожаньем, с вдохновеньем
Я желаю в день рожденья!
Поздравляю с днём рождения!
Пусть жизнь будет, как варенье:
Сладкой, яркой, очень вкусной
И, конечно же, не грустной.
Пусть удача тебя схватит,
Дивной радостью окатит,
Насуёт в карманы счастья —
Оно будет в твоей власти.
А судьба придаст везения,
Уберёт твои сомнения,
Чтоб работалось и пелось,
В новый день идти хотелось!