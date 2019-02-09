Поздравления с Днем рождения: стихи и открытки на 9 февраля

День Рождения – это прекрасный повод поздравить родного человечка с праздником и сделать ему приятное!

День рождения — праздник, когда именинник находится в самом центре внимания, радуется подаркам, пожеланиям и сюрпризам. Сделай близкого человека счастливым — поздравь его самыми теплыми, оригинальными словами.

Я желаю позитива,

Много денег, креатива,

Нескончаемой удачи,

Где-нибудь на море дачу.

Плюс здоровья очень много,

Силы — как у носорога,

Чтоб на утро не болеть

И, конечно, не стареть.

Поздравляю с днем рожденья!

Счастья, радости, везенья!

Желаю скатерть самобранку,

А на ней пивка с таранкой,

Дорогого кофе в зернах,

Коньячка с икрою черной,

Шашлычка с дымком пахучим

И шампанского покруче,

Ананасов и бананов,

Всех — по десять килограммов,

А еще мешок с деньгами

И шкатулку с чудесами,

Со здоровьем сундучок,

Чтоб всегда был "бодрячок",

Сотню лет прожить, кайфуя.

С днем рождения, целую!

Желаю жить и не тужить,

По вечерам вискарик пить.

А в выходной — шашлык на даче,

С друзьями верными в придачу.

Прожить желаю сотню лет

И есть омаров на обед,

С семьей в Дубае загорая,

Кататься только на "Ferrari".

На позитиве быть всегда,

Чтобы сбылась твоя мечта,

И в золоте всегда купаться,

Как можно чаще улыбаться.

Жить кайфово, офигенно,

Нереально, несравненно,

Потрясающе, прекрасно,

Сказочно, роскошно, классно,

Вкусно, пряно, ярко, страстно,

Упоительно, потрясно,

С обожаньем, с вдохновеньем

Я желаю в день рожденья!

Поздравляю с днём рождения!

Пусть жизнь будет, как варенье:

Сладкой, яркой, очень вкусной

И, конечно же, не грустной.

Пусть удача тебя схватит,

Дивной радостью окатит,

Насуёт в карманы счастья —

Оно будет в твоей власти.

А судьба придаст везения,

Уберёт твои сомнения,

Чтоб работалось и пелось,

В новый день идти хотелось!