День святого Валентина 2019: элегантные поздравления в стихах и открытки

Мы подобрали самые красивые поздравления для вас и вашей половинки.

День святого Валентина — тот самый романтический день в году, когда можно не стесняться своих чувств и с трепетом их озвучивать своей второй половинке.

Поздравления

Твое сердечко у меня,

Мое сердечко у тебя,

С Днем святого Валентина,

Спешу поздравить я, любя!





С Днем сердечным!

Любви тебе вечной,

Страстной, интимной,

Только взаимной!

С Днем святого Валентина!

Пожелаю лишь одно,

Чтоб нашел ты половину,

Сердце было влюблено!

Любимый, милый, дорогой,

Мне очень хорошо с тобой.

Целую, крепко обнимаю

И с Днем влюбленных поздравляю.

Валентинку свою посылаю,

О любви в ней тебе сообщаю.

Обещаю согреть в холода,

И любить всей душою всегда!

Із чудовим днем любові

Щирі сердечні вітання,

Хай буде у житті доволі

І ласки й ніжності й кохання!