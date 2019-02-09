День святого Валентина 2019: элегантные поздравления в стихах и открытки

День святого Валентина — тот самый романтический день в году, когда можно не стесняться своих чувств и с трепетом их озвучивать своей второй половинке.
Поздравления
Твое сердечко у меня,
Мое сердечко у тебя,
С Днем святого Валентина,
Спешу поздравить я, любя!
С Днем сердечным!
Любви тебе вечной,
Страстной, интимной,
Только взаимной!
С Днем святого Валентина!
Пожелаю лишь одно,
Чтоб нашел ты половину,
Сердце было влюблено!
Любимый, милый, дорогой,
Мне очень хорошо с тобой.
Целую, крепко обнимаю
И с Днем влюбленных поздравляю.
Валентинку свою посылаю,
О любви в ней тебе сообщаю.
Обещаю согреть в холода,
И любить всей душою всегда!
Із чудовим днем любові
Щирі сердечні вітання,
Хай буде у житті доволі
І ласки й ніжності й кохання!