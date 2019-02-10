Поздравления с Днем рождения: стихи и открытки на 10 февраля

День рождения - это счастливое время в жизни каждого из нас. Это праздник веселья, радости, моря добрых слов, чудесных подарков и счастливых воспоминаний!
С днем рождения поздравляю
И желаю день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаю я здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!
Пусть деньжат будет побольше,
Путешествий и любви.
Чашу полную заботы,
Мира, света, красоты!
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящем.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!
Пожелаю в день рожденья,
Чтоб сбывались все мечты.
Было чудным настроенье.
Доброты и красоты.
Чтоб свершались все желанья,
Улыбались небеса,
Оправдались ожиданья,
И искрились чтоб глаза
От любви, от счастья, смеха.
Жизни долгой и чудес.
А в работе лишь успеха,
Чтоб подняться до небес.
В кошельке купюр приятных,
Отпуск длинный у морей.
Перспектив невероятных,
Гениальнейших идей!
Хочу тебя поздравить с днем рождения
И очень много счастья пожелать!
Пускай отличным станет настроение,
Пусть будет все, о чем можно мечтать!
От радости глаза пускай искрятся,
Желаю света, солнца и добра,
Как можно чаще ярко улыбаться,
Чтоб стала жизнь прекрасней, чем вчера!
Поздравляю с днем рожденья!
Денег, бодрости, веселья,
Пусть удача будет рядом,
Солнце греет теплым взглядом.
И здоровье, и любовь
Пусть идут всегда с тобой.
Чтобы дом был полон смеха,
Счастья, радости, успеха!
С днем рожденья поздравляю,
Улыбок, радости желаю.
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!
Достигай всегда успеха,
Пусть будет в жизни море смеха.
Люди хорошие встречаются
И все по жизни получается!
Доходы пусть только растут,
В семье пусть любят, берегут.
И всем невзгодам вопреки,
В душе сияют огоньки!