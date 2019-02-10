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Поздравления с Днем рождения: стихи и открытки на 10 февраля

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Поздравления с Днем рождения: стихи и открытки на 10 февраля
08:27 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Поздравления в коротких смс и открытках в честь День рождения, которые помогут вам красиво поздравить близких и любимых.

День рождения - это счастливое время в жизни каждого из нас. Это праздник веселья, радости, моря добрых слов, чудесных подарков и счастливых воспоминаний!

С днем рождения поздравляю

И желаю день за днем

Быть счастливее и ярче,

Словно солнце за окном.

 

Пожелаю я здоровья,

Много смеха и тепла,

Чтоб родные были рядом

И, конечно же, добра!

 

Пусть деньжат будет побольше,

Путешествий и любви.

Чашу полную заботы,

Мира, света, красоты!

Пусть в жизни будет все, что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,

Удача любит больше всех.

 

Пусть счастье будет настоящим,

К мечте и радости манящем.

И много-много светлых лет

Без боли, горестей и бед!

Поздравления с Днем рождения: стихи и открытки

Пожелаю в день рожденья,

Чтоб сбывались все мечты.

Было чудным настроенье.

Доброты и красоты.

Чтоб свершались все желанья,

Улыбались небеса,

Оправдались ожиданья,

И искрились чтоб глаза

От любви, от счастья, смеха.

Жизни долгой и чудес.

А в работе лишь успеха,

Чтоб подняться до небес.

В кошельке купюр приятных,

Отпуск длинный у морей.

Перспектив невероятных,

Гениальнейших идей!

Хочу тебя поздравить с днем рождения

И очень много счастья пожелать!

Пускай отличным станет настроение,

Пусть будет все, о чем можно мечтать!

 

От радости глаза пускай искрятся,

Желаю света, солнца и добра,

Как можно чаще ярко улыбаться,

Чтоб стала жизнь прекрасней, чем вчера!

Поздравления с Днем рождения: стихи и открытки

Поздравляю с днем рожденья!

Денег, бодрости, веселья,

Пусть удача будет рядом,

Солнце греет теплым взглядом.

 

И здоровье, и любовь

Пусть идут всегда с тобой.

Чтобы дом был полон смеха,

Счастья, радости, успеха!

С днем рожденья поздравляю,

Улыбок, радости желаю.

Любви, семейного тепла,

Уюта, счастья и добра!

 

Достигай всегда успеха,

Пусть будет в жизни море смеха.

Люди хорошие встречаются

И все по жизни получается!

 

Доходы пусть только растут,

В семье пусть любят, берегут.

И всем невзгодам вопреки,

В душе сияют огоньки!

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