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Лучшие смс поздравления с Днем Святого Валентина 2019

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Лучшие смс поздравления с Днем Святого Валентина 2019
12:51 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Не забудьте поздравить своих любимых и родных.

14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина или День всех влюбленных. Не знаешь, как поздравить свою вторую половину с праздником всех влюбленных?

 

В день Святого Валентина, так как праздник это наш, поздравляю и целую много, много, много раз!

День святого Валентина 2019: модные образы и стильные идеи

Тук-тук-тук! Открывай эту смс очень бережно, ведь в ней бьется мое любящее сердце! С Днем святого Валентина, любимый!

Пусть счастье не проходит мимо, В любви конечно повезет! И День Святого Валентина Пусть будет в жизни круглый год!

Я хочу тебя любить, губами губ твоих касаться, до дна хочу тебя испить, и никогда не расставаться!

Любви я нам с тобой желаю, огромной чистой как слеза. И чтобы в жизни улыбались твои счастливые глаза!

Посылаю валентинку, в виде сердца моего. Но вглядись скорей в картинку - там найдешь ты и свое. Ведь бывают чудеса: было сердце, стало два!

День святого Валентина 2019: оригинальные поздравления в прозе и открытки

Тук-тук-тук! Это я к тебе пришла, твоя валентинка! Ты нравишься моему хозяину, а может быть он даже тебя любит. В любом случае, поздравляю с Днем святого Валентина!

Разделю с тобою старость, радость, грусть, бюджет, машину. Есть сварю, сниму усталость. Обращайся. С Валентином!

У земли только небо, у ночи только сны, у любви только крылья, у меня только ты!

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