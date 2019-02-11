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Поздравления на Китайский Новый год 2019 в прозе

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Поздравления на Китайский Новый год 2019 в прозе
09:54 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новый Год в Китае – главное торжество и прекрасный повод собраться всей семьей.

Дата Китайского Нового Года определяется по лунному календарю: праздник приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния 21 декабря. Таким образом, каждый раз Новый Год в Китае выпадает на разные даты привычного нам григорианского календаря, между 21 января и 20 февраля.

На улицах и в домах жителей материкового Китая, Гонконга, Макао и Тайваня появятся праздничные украшения. С нетерпением ждут праздника в Сингапуре, Южной Корее и китайских кварталах всего мира!

Поздравления

Пускай этот праздник Нового года, будет украшен миллиардами ярких огней китайских фонариков. И пускай в вашей жизни в этом году будет столько же счастливых случаев, сколько огоньков зажгут во время празднования. Пускай каждый ваш день будет наполнен удачей и благополучием, спокойствием и мудростью, благодаря которой вы всегда сможете принимать только верные решения, которые приведут вас к большому успеху. С праздником.

С китайским Новым годом Вас! Желаю, чтобы радость и веселье жили в ваших сердцах. Чтобы символ года принес Вам счастье, достаток и здоровье. Чтобы вы всегда были жизнерадостными и бодрыми.

Китайский Новый год 2019: что следует знать о традициях праздника

Поздравляю с наступлением Китайского Нового года! Пусть этот праздник окончательно закрепит хорошее начало года и все пожелания легко исполняются! Будь здоровым, счастливым и всегда готовым к осуществлению мечты!

Китайцы — невероятные затейники. То зверю год отдадут, то в цвет его какой-нибудь покрасят. Однако, если их древняя культура до сих пор поддерживает эти обычаи, значит в них что-то есть. Воспользуемся же накопленными знаниями и начнем новый год по календарю Поднебесной с соблюдением вековых традиций. С Китайским Новым годом!

Китайский Новый год 2019: веселые поздравительные стихи

В Китайский Новый Год желаю яркой жизни, словно весёлый карнавал и столько счастья, сколько китайцев в стране. Пусть будет стол богат не только в праздничные дни, пусть радость и удача сопутствуют повсюду. Желаю в новом году здравствовать и процветать.

Пускай сегодня разноцветные огни ярких фейерверков и новогодних хлопушек, отпугнут все зло от вашего дома. Пускай теплые огоньки праздничных фонариков, согревают ваши сердца и оберегают уют вашей жизни. Желаю вам процветания, пускай богатство, наполняет ваши дома. Здоровья, долголетия и силы священного дракона. С Новым годом!

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