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Поздравления с Днем рождения: стихи и открытки на 14 февраля

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Поздравления с Днем рождения: стихи и открытки на 14 февраля
08:21 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Подборка красивых поздравлений с Днем рождения в стихах: торжественные и прикольные, смешные и такие, которые могут растрогать до слез.

День рождения — праздник, когда именинник находится в самом центре внимания, радуется подаркам, пожеланиям и сюрпризам. Сделай близкого человека счастливым — поздравь его самыми теплыми, оригинальными словами.

 

В день рожденья я желаю

Много счастья Вам,

Счастья без конца и края

Близким и друзьям.

Чтобы годы не летели,

Жизнь была светла.

Чтобы вы всегда сидели

Во главе стола!

Поздравления с Днем Рождения бабушке: стихи и открытки

Желаю счастья и добра,

Желаю жизни полной,

Желаю бодрости с утра,

До самой ночи поздной.

Желаю в доме все иметь,

Желаю в жизни все успеть

Здоровье бодрость сохранить

И много-много лет прожить.

Желаю в день рождения успеха,

Энергии, здоровья, доброты,

Событий интересных, дружбы, смеха,

И наяву исполненной мечты!

Хороших впечатлений, встреч прекрасных,

Большой удачи, радости и сил,

И чтобы каждый вечер было ясно,

Что день минувший вновь счастливым был!

Хотим поздравить с днем рожденья,

И счастья в жизни пожелать.

На жизнь не стоит обижаться,

Не стоит в жизни унывать.

Пусть будет все: гроза, метели,

Пусть будет радость и покой,

А если очень будет грустно,

То знай, что мы всегда с Тобой.

Поздравления с Днем рождения: стихи и открытки

Пусть каждый Твой обычный день,

В прекрасный праздник превратится,

И никогда печали тень

В Твоих глазах не отразится!

 

Пусть голоса Твоих друзей

Звучат вокруг зимой и летом.

И в песне будет пусть Твоей

Побольше радостных куплетов!

У Тебя сегодня день рожденья,

Это самый радостный из дней.

Пусть мое простое поздравленье

Тоже станет радостью Твоей.

 

Пусть будет полон счастья дом,

И станет, без сомненья,

Прекрасным, светлым, добрым днем

День Твоего рожденья!

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