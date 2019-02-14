Поздравления с Днем рождения: стихи и открытки на 14 февраля

День рождения — праздник, когда именинник находится в самом центре внимания, радуется подаркам, пожеланиям и сюрпризам. Сделай близкого человека счастливым — поздравь его самыми теплыми, оригинальными словами.
В день рожденья я желаю
Много счастья Вам,
Счастья без конца и края
Близким и друзьям.
Чтобы годы не летели,
Жизнь была светла.
Чтобы вы всегда сидели
Во главе стола!
Желаю счастья и добра,
Желаю жизни полной,
Желаю бодрости с утра,
До самой ночи поздной.
Желаю в доме все иметь,
Желаю в жизни все успеть
Здоровье бодрость сохранить
И много-много лет прожить.
Желаю в день рождения успеха,
Энергии, здоровья, доброты,
Событий интересных, дружбы, смеха,
И наяву исполненной мечты!
Хороших впечатлений, встреч прекрасных,
Большой удачи, радости и сил,
И чтобы каждый вечер было ясно,
Что день минувший вновь счастливым был!
Хотим поздравить с днем рожденья,
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если очень будет грустно,
То знай, что мы всегда с Тобой.
Пусть каждый Твой обычный день,
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В Твоих глазах не отразится!
Пусть голоса Твоих друзей
Звучат вокруг зимой и летом.
И в песне будет пусть Твоей
Побольше радостных куплетов!
У Тебя сегодня день рожденья,
Это самый радостный из дней.
Пусть мое простое поздравленье
Тоже станет радостью Твоей.
Пусть будет полон счастья дом,
И станет, без сомненья,
Прекрасным, светлым, добрым днем
День Твоего рожденья!