СМС и короткие поздравления с Днем влюбленных 2019

У праздника есть и конкретный "виновник" — христианский священник Валентин. Эта история датируется примерно 269 годом, в то время Римской Империей правил император Клавдий II. Воюющая римская армия испытывала острый недостаток солдат для военных походов, и военачальник был убежден, что главный враг его "наполеоновских" планов — браки, ибо женатый легионер о славе империи думает гораздо меньше, чем о том, как семью прокормить. И, дабы сохранить в своих солдатах воинский дух, император издал указ, запрещающий легионерам жениться.
Тебе дарю я валентинку
И этот скромный поздравок:
Люблю, желаю море счастья,
Хочу обнять и... чмок-чмок-чмок.
С днём влюблённых, с днём любви!
Воздушный поцелуй лови.
Чувств взаимных и красивых,
Приключений шаловливых!
День влюблённых наступил,
Все сердца благословил!
Поздравляю и тебя,
Радуйся, живи — любя!
Будь любимой и влюблённой,
И заботой окружённой,
Избалованной вниманьем
И ничем не напряжённой!
Пусть День влюбленных дарит нежность,
Тепло, романтику, любовь,
Взаимность в чувствах, безмятежность,
А счастье будоражит кровь!
С Днем святого Валентина!Пусть любовь будет взаимна,
Пусть приходит счастье в дом,
Будет лето за окном.
В день святого Валентина,
Любви желаю Вам взаимной,
Счастья, удачи два океана,
Жизни долгой, без обмана.
Ценю тебя и уважаю,
За все тебя благодарю,
Целую, крепко обнимаю
И очень искренне люблю.
В День Валентинов пожелаю
Тебе всю жизнь со мной прожить.