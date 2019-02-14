СМС и короткие поздравления с Днем влюбленных 2019

14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина (Valentine's Day) или День всех влюбленных.

У праздника есть и конкретный "виновник" — христианский священник Валентин. Эта история датируется примерно 269 годом, в то время Римской Империей правил император Клавдий II. Воюющая римская армия испытывала острый недостаток солдат для военных походов, и военачальник был убежден, что главный враг его "наполеоновских" планов — браки, ибо женатый легионер о славе империи думает гораздо меньше, чем о том, как семью прокормить. И, дабы сохранить в своих солдатах воинский дух, император издал указ, запрещающий легионерам жениться.

Тебе дарю я валентинку

И этот скромный поздравок:

Люблю, желаю море счастья,

Хочу обнять и... чмок-чмок-чмок.

С днём влюблённых, с днём любви!

Воздушный поцелуй лови.

Чувств взаимных и красивых,

Приключений шаловливых!

День влюблённых наступил,

Все сердца благословил!

Поздравляю и тебя,

Радуйся, живи — любя!

Будь любимой и влюблённой,

И заботой окружённой,

Избалованной вниманьем

И ничем не напряжённой!

Пусть День влюбленных дарит нежность,

Тепло, романтику, любовь,

Взаимность в чувствах, безмятежность,

А счастье будоражит кровь!

С Днем святого Валентина!Пусть любовь будет взаимна,

Пусть приходит счастье в дом,

Будет лето за окном.

В день святого Валентина,

Любви желаю Вам взаимной,

Счастья, удачи два океана,

Жизни долгой, без обмана.

Ценю тебя и уважаю,

За все тебя благодарю,

Целую, крепко обнимаю

И очень искренне люблю.

В День Валентинов пожелаю

Тебе всю жизнь со мной прожить.