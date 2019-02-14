Поздравления с днем святого Валентина любимой: стихи и открытки

День святого Валентина (также Валентинов день), или День всех влюблённых - праздник, который отмечается 14 февраля во многих странах мира.

Отмечающие этот праздник дарят любимым и дорогим людям подарки, цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки (часто в форме сердечка), со стихами, любовными признаниями или пожеланиями любви — валентинки.

В День святого Валентина

Я решил тебе сказать,

Что люблю тебя так сильно.

Не устану повторять.

Я люблю тебя! Я знаю,

В сердце ты всегда со мной,

Каждый день ведь засыпаю

С мыслью о тебе одной.

Я люблю тебя и верю —

Сила чувств лишь в трех словах.

Пусть они тебя согреют,

Пусть приснятся тебе в снах!

Я люблю тебя, и греет

Мысль о том, что рядом ты.

Ты прекрасна! Я хмелею...

Девушка моей мечты!

С Днем святого Валентина

Поздравляю, ангел мой.

Ты не женщина — богиня.

Лишь с тобою я герой.

Я тобой дышу, родная,

Не стыдясь, о том кричу.

Восхищаюсь, обожаю

И тебя одну хочу.

Утонуть в глазах готов я,

В них смотреть не устаю.

Для меня ты смысл жизни,

Очень я тебя люблю.

С Днем святого Валентина

Поздравляю я тебя.

Будь всегда-всегда любима,

И как солнышко ярка.

Пусть не знают глазки слезок,

Пусть не знаешь горя ты.

Смех твой будет всегда звонок,

Исполняются мечты.

Любимая, нежная, милая,

С Днем влюбленных, родная моя.

Ты как воздух мне необходима,

Ты, как солнце, мне очень нужна!

И тебе я желаю сегодня,

Чтоб любовь наша вечность жила,

Чтобы ты так всегда улыбалась,

Чтобы такою счастливой была!

Самой лучшей девушке на свете

Посвящаю я сегодня строки эти.

Для меня ты одна такая.

Красота твоя неземная.

Ты моё долгожданное счастье.

Ты моё воплощение страсти.

И всерьёз я сейчас говорю:

Больше всех тебя люблю!

В День святого Валентина,

В день морозный февраля

Будь, пожалуйста, счастливой,

Нежностью согрей меня.

Огонек любви взаимной,

Не погаснет никогда.

Стала ты моей любимой,

Знай, что это — навсегда!

С Днем влюбленных поздравляю!

Я тебе хочу сказать,

Что тебя я обожаю, —

Чувств не стану я скрывать.

Пожелаю тебе счастья,

Валентинку подарю.

Детка, я горю от страсти!

Зайка, я тебя люблю!