Поздравления с днем святого Валентина любимой: стихи и открытки

Отмечающие этот праздник дарят любимым и дорогим людям подарки, цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки (часто в форме сердечка), со стихами, любовными признаниями или пожеланиями любви — валентинки.
В День святого Валентина
Я решил тебе сказать,
Что люблю тебя так сильно.
Не устану повторять.
Я люблю тебя! Я знаю,
В сердце ты всегда со мной,
Каждый день ведь засыпаю
С мыслью о тебе одной.
Я люблю тебя и верю —
Сила чувств лишь в трех словах.
Пусть они тебя согреют,
Пусть приснятся тебе в снах!
Я люблю тебя, и греет
Мысль о том, что рядом ты.
Ты прекрасна! Я хмелею...
Девушка моей мечты!
С Днем святого Валентина
Поздравляю, ангел мой.
Ты не женщина — богиня.
Лишь с тобою я герой.
Я тобой дышу, родная,
Не стыдясь, о том кричу.
Восхищаюсь, обожаю
И тебя одну хочу.
Утонуть в глазах готов я,
В них смотреть не устаю.
Для меня ты смысл жизни,
Очень я тебя люблю.
С Днем святого Валентина
Поздравляю я тебя.
Будь всегда-всегда любима,
И как солнышко ярка.
Пусть не знают глазки слезок,
Пусть не знаешь горя ты.
Смех твой будет всегда звонок,
Исполняются мечты.
Любимая, нежная, милая,
С Днем влюбленных, родная моя.
Ты как воздух мне необходима,
Ты, как солнце, мне очень нужна!
И тебе я желаю сегодня,
Чтоб любовь наша вечность жила,
Чтобы ты так всегда улыбалась,
Чтобы такою счастливой была!
Самой лучшей девушке на свете
Посвящаю я сегодня строки эти.
Для меня ты одна такая.
Красота твоя неземная.
Ты моё долгожданное счастье.
Ты моё воплощение страсти.
И всерьёз я сейчас говорю:
Больше всех тебя люблю!
В День святого Валентина,
В день морозный февраля
Будь, пожалуйста, счастливой,
Нежностью согрей меня.
Огонек любви взаимной,
Не погаснет никогда.
Стала ты моей любимой,
Знай, что это — навсегда!
С Днем влюбленных поздравляю!
Я тебе хочу сказать,
Что тебя я обожаю, —
Чувств не стану я скрывать.
Пожелаю тебе счастья,
Валентинку подарю.
Детка, я горю от страсти!
Зайка, я тебя люблю!