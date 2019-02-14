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Четверг, 14.02.2019
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Поздравления с Днем святого Валентина любимой: стихи, открытки

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Поздравления с Днем святого Валентина любимой: стихи, открытки
20:47 Сегодня Телеграф Фото: из открытых источников

14 февраля отмечается самый романтичный праздник года - День святого Валентина, который еще называют Днем всех влюбленных.

День Святого Валентина или День всех влюбленных, самый романтичный праздник, отмечают в большинстве стран мира 14 февраля — в этот день на протяжении более полутора тысяч лет люди признаются друг другу в любви. Для вас собрана подборка поздравлений с Днем влюблённых в стихах и прозе для ваших любимых подруг.

В День святого Валентина

Я решил тебе сказать,

Что люблю тебя так сильно.

Не устану повторять.

 

Я люблю тебя! Я знаю,

В сердце ты всегда со мной,

Каждый день ведь засыпаю

С мыслью о тебе одной.

Я люблю тебя и верю —

Сила чувств лишь в трех словах.

 

Пусть они тебя согреют,

Пусть приснятся тебе в снах!

Я люблю тебя, и греет

Мысль о том, что рядом ты.

 

Ты прекрасна! Я хмелею...

Девушка моей мечты!

Поздравления с Днем святого Валентина подруге: стихи, открытки

С Днем святого Валентина

Поздравляю, ангел мой.

Ты не женщина — богиня.

Лишь с тобою я герой.

 

Я тобой дышу, родная,

Не стыдясь, о том кричу.

Восхищаюсь, обожаю

И тебя одну хочу.

 

Утонуть в глазах готов я,

В них смотреть не устаю.

Для меня ты смысл жизни,

Очень я тебя люблю.

Поздравления с Днем святого Валентина мужу: стихи, проза, смс

С Днем святого Валентина

Поздравляю я тебя.

Будь всегда-всегда любима,

И как солнышко ярка.

 

Пусть не знают глазки слезок,

Пусть не знаешь горя ты.

Смех твой будет всегда звонок,

Исполняются мечты.

* * *

Любимая, нежная, милая,

С Днем влюбленных, родная моя.

Ты как воздух мне необходима,

Ты, как солнце, мне очень нужна!

 

И тебе я желаю сегодня,

Чтоб любовь наша вечность жила,

Чтобы ты так всегда улыбалась,

Чтобы такою счастливой была!

Прикольные поздравления на День влюбленных 2019: стихи и открытки

Самой лучшей девушке на свете

Посвящаю я сегодня строки эти.

Для меня ты одна такая.

Красота твоя неземная.

 

Ты моё долгожданное счастье.

Ты моё воплощение страсти.

И всерьёз я сейчас говорю:

Больше всех тебя люблю!

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