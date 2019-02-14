День святого Валентина 2018: красивые поздравления и открытки на День влюбленных

День святого Валентина это не просто очередной праздник, который можно спокойно проспать.

Ведь настолько светлое и красочное торжество бывает лишь раз в году, и ничего подобного кроме него нет. Мы собрали самые разнообразные поздравления с этим праздником.

В День святого Валентина

Пусть сбываются мечты.

Не пройдет любовь пусть мимо,

А в душе цветут цветы!

Пусть счастливый этот праздник

Принесет вестей прекрасных,

Станет маленькою сказкой,

Где всё радостно и ясно!

В День святого Валентина

Всё волшебно и красиво:

В романтических сердечках,

В лепестках, конфетах, свечках.

С Днем влюбленных поздравляю.

Пусть любовь преград не знает,

А февральская метель

Не испортит этот день!

Поздравлю я тебя, моя любовь.

О чувствах наших я напомню вновь.

За них поднимем мы шампанского бокал.

Давай жить так, чтобы не гас накал

Речей и взглядов наших, очень страстных,

А дней в судьбе полно было прекрасных.

В День всех влюбленных я тебе желаю

Объятий собственных, уж я-то точно знаю —

К ним равнодушным просто нельзя быть

... готово сердце моё искренне любить.

Река любви пусть наша будет бурной,

Успехов нам в этой истории амурной.

Море ласки, нежности и страсти

Находится у любви во власти.

Поцелуев жарких и объятий,

Всяких романтических занятий,

Ценила чтоб вторая половина,

Тебе желаю в День святого Валентина!

С Днем святого Валентина!

Пусть любовь будет взаимна,

Пусть приходит счастье в дом,

Будет лето за окном.

В День святого Валентина

Чувств взаимных, ярких встреч,

Чтоб любовь была едина,

Находить, хранить, беречь!

Любви желаю теплой и взаимной,

Прекрасной, стойкой, непоколебимой.

Пускай сердца стучать не устают,

Друг другу дарят счастье и уют!

Февраля промчалась половина:

Вот он, День святого Валентина!

Этот стих пишу я упоенно,

Чтоб тебя поздравить с Днем влюбленных!

Снег и холод за окном,

Но согреешь ты теплом!

С днем влюбленных, милый мой,

Поздравляю, дорогой!

Как мне с тобою повезло!

Я так довольна, всем назло!

Мужчина истинный такой

Лишь у меня есть у одной!

С днем Валентина, дорогой!

Давай устроим пир горой.

Пускай сбываются мечты,

И будут только я ты…

Пусть наша любовь

Не угаснет с годами,

Пусть жизнь вновь и вновь

Украшает цветами,

Пускай не коснутся

Печаль и рутина,

Пусть чувства проснутся…

И с днем Валентина!

Весь день тебе надоедаю,

Шлю валентинки и звоню!

И как же ты не понимаешь,

Что я люблю тебя? Люблю!