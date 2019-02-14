День святого Валентина 2018: красивые поздравления и открытки на День влюбленных

Ведь настолько светлое и красочное торжество бывает лишь раз в году, и ничего подобного кроме него нет. Мы собрали самые разнообразные поздравления с этим праздником.
В День святого Валентина
Пусть сбываются мечты.
Не пройдет любовь пусть мимо,
А в душе цветут цветы!
Пусть счастливый этот праздник
Принесет вестей прекрасных,
Станет маленькою сказкой,
Где всё радостно и ясно!
В День святого Валентина
Всё волшебно и красиво:
В романтических сердечках,
В лепестках, конфетах, свечках.
С Днем влюбленных поздравляю.
Пусть любовь преград не знает,
А февральская метель
Не испортит этот день!
Поздравлю я тебя, моя любовь.
О чувствах наших я напомню вновь.
За них поднимем мы шампанского бокал.
Давай жить так, чтобы не гас накал
Речей и взглядов наших, очень страстных,
А дней в судьбе полно было прекрасных.
В День всех влюбленных я тебе желаю
Объятий собственных, уж я-то точно знаю —
К ним равнодушным просто нельзя быть
... готово сердце моё искренне любить.
Река любви пусть наша будет бурной,
Успехов нам в этой истории амурной.
Море ласки, нежности и страсти
Находится у любви во власти.
Поцелуев жарких и объятий,
Всяких романтических занятий,
Ценила чтоб вторая половина,
Тебе желаю в День святого Валентина!
С Днем святого Валентина!
Пусть любовь будет взаимна,
Пусть приходит счастье в дом,
Будет лето за окном.
В День святого Валентина
Чувств взаимных, ярких встреч,
Чтоб любовь была едина,
Находить, хранить, беречь!
Любви желаю теплой и взаимной,
Прекрасной, стойкой, непоколебимой.
Пускай сердца стучать не устают,
Друг другу дарят счастье и уют!
Февраля промчалась половина:
Вот он, День святого Валентина!
Этот стих пишу я упоенно,
Чтоб тебя поздравить с Днем влюбленных!
Снег и холод за окном,
Но согреешь ты теплом!
С днем влюбленных, милый мой,
Поздравляю, дорогой!
Как мне с тобою повезло!
Я так довольна, всем назло!
Мужчина истинный такой
Лишь у меня есть у одной!
С днем Валентина, дорогой!
Давай устроим пир горой.
Пускай сбываются мечты,
И будут только я ты…
Пусть наша любовь
Не угаснет с годами,
Пусть жизнь вновь и вновь
Украшает цветами,
Пускай не коснутся
Печаль и рутина,
Пусть чувства проснутся…
И с днем Валентина!
Весь день тебе надоедаю,
Шлю валентинки и звоню!
И как же ты не понимаешь,
Что я люблю тебя? Люблю!