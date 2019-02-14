Короткие поздравления с Днем святого Валентина 2019

День всех влюбленных или День святого Валентина – это не только праздник романтики, любви и нежности. Как сообщают различные источники, праздник окутан многими легендами, и никто точно не знает, существовал ли святой Валентин и действительно ли он впервые подарил возлюбленной романтическую валентинку.
Поздравляю с днем влюбленных,
Обожаю и люблю.
И сердечно-валентинку
От души тебе дарю.
В День святого Валентина
Пожелания просты:
Пусть исполнятся отныне
О любви все-все мечты.
С Днем святого Валентина!
Счастья и любви прекрасной!
Жизнь пусть будет, как картина:
Яркой, живописной, ясной!
Вот летают валентинки,
Ищут в мире половинки,
А тебе сейчас желаю
Океан любви без края.
С Днем святого Валентина,
Поздравляю я тебя,
Счастья я тебя желаю,
Пусть любовь живет всегда!
С Днем влюбленных поздравляю,
И большой любви желаю,
Прочь прогонит пускай стужу,
Рядом будет тот, кто нужен!
В День влюбленных я желаю
Чувства романтичного
И, конечно же, большого
Счастья в жизни личного.
С Днем влюбленных поздравляю.
От любви пьянеть желаю,
Но рассудок не терять,
Меру всем желаньям знать.
Отношений гармоничных.
Все — для счастья в жизни личной.