Короткие поздравления с Днем святого Валентина 2019

День святого Валентина, который ежегодно отмечают 14 февраля, издавна окутан различными тайнами и легендами его происхождения.

День всех влюбленных или День святого Валентина – это не только праздник романтики, любви и нежности. Как сообщают различные источники, праздник окутан многими легендами, и никто точно не знает, существовал ли святой Валентин и действительно ли он впервые подарил возлюбленной романтическую валентинку.

Поздравляю с днем влюбленных,

Обожаю и люблю.

И сердечно-валентинку

От души тебе дарю.

В День святого Валентина

Пожелания просты:

Пусть исполнятся отныне

О любви все-все мечты.

С Днем святого Валентина!

Счастья и любви прекрасной!

Жизнь пусть будет, как картина:

Яркой, живописной, ясной!

Вот летают валентинки,

Ищут в мире половинки,

А тебе сейчас желаю

Океан любви без края.

С Днем святого Валентина,

Поздравляю я тебя,

Счастья я тебя желаю,

Пусть любовь живет всегда!

С Днем влюбленных поздравляю,

И большой любви желаю,

Прочь прогонит пускай стужу,

Рядом будет тот, кто нужен!

В День влюбленных я желаю

Чувства романтичного

И, конечно же, большого

Счастья в жизни личного.

С Днем влюбленных поздравляю.

От любви пьянеть желаю,

Но рассудок не терять,

Меру всем желаньям знать.

Отношений гармоничных.

Все — для счастья в жизни личной.