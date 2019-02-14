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Четверг, 14.02.2019
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Поздравления с днем святого Валентина любимому в прозе
Поздравления с днем святого Валентина любимому в прозе

Поздравления с днем святого Валентина любимому в прозе

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Поздравления с днем святого Валентина любимому в прозе
08:21 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

14 Февраля - очень древний праздник, упоминания о нем встречаются еще в истории Древнего Рима.

Считается, что День святого Валентина существует уже более 16 веков, но праздники Любви известны с еще более ранних времен — со времен древних языческих культур. Например, римляне в середине февраля праздновали фестиваль эротизма, называемый Lupercalia, в честь богини любви Juno Februata.

Поздравления

Любимый мой! Спасибо за то, что ты есть. Спасибо тебе за ласку, заботу, за мои горящие глаза. Желаю нам еще большей силы, нежности и взаимопонимания чтоб пронести нашу любовь еще много лет и преодолеть все преграды, которые будут стоять на пути. С Днем святого Валентина!

День святого Валентина 2019: сладкие подарки для любимого человека

С Днем святого Валентина, любимый! Ты самый замечательный человек на всей Земле. Твои забота, мужество, нежность и внимание делают меня счастливой! Каждой клеточкой тянусь к тебе и ценю каждую минуту, проведенную вместе. Обожаю тебя и очень люблю!

***

В День святого Валентина хочу поздравить тебя, мой дорогой, и крепко поцеловать! Безумно счастлива быть с тобой рядом, проводить время, независимо от настроения и обстоятельств. Надеюсь на дальнейшее счастливое развитие наших отношений, мечтаю встретить с тобой еще много-много различных праздников, которые мы отметим радостно и сладко. Люблю тебя, моя лапушка!

Поздравления с днем святого Валентина любимой: стихи и открытки

Самого дорогого и любимого человека на земле хочу поздравить с днем святого Валентина! Помни, я очень ценю твое внимание, преданность, заботу и отзывчивость и благодарна за те минуты счастья и любви, которые ты мне уже подарил. Пусть этот день запомнится на всю жизнь, и невидимые крылья Амура унесут нас в неиссякаемую страну под названием — любовь!

***

Любимый, хочу тебя поздравить с Днем святого Валентина! С тех пор, когда ты появился в моей жизни, она стала яркой, насыщенной и прекрасной. Спасибо тебе за это! Желаю, чтобы наша любовь росла, крепла, побеждала все преграды на своем пути, дарила нам смысл, вдохновение, желание развиваться и идти по жизни вместе. Люблю тебя, родной!

В этот прекрасный праздник влюбленных хочу сказать тебе спасибо, что ты появился в моей жизни. Без тебя я бы так не улыбалась, я бы не просыпалась утром с таким хорошим настроением, я бы не чувствовала столько теплоты и заботы. Я хочу пожелать, чтобы и ты ощущал ту же самую гамму чувств, а я тебе буду только в этом помогать. С днем святого Валентина!

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