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Четверг, 14.02.2019
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Красивые поздравления с Днем святого Валентина: стихи, открытки

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Красивые поздравления с Днем святого Валентина: стихи, открытки
15:25 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

День святого Валентина празднуется 14 февраля, в 2019 году он приходится на четверг.

14 февраля признаются в любви, дарят подарки и валентинки, ведь на календаре - День святого Валентина. Причем открытки получают не только возлюбленные, милыми признаниями обмениваются друзья, а иногда валентинки презентуют домашним питомцам. В любом случае, это повод, сказать близким людям, как вы их цените и любите.

 

С 14 февраля поздравляю тебя,

Любви тебе желаю и успеха.

Пусть любят и друзья, и семья.

А души наполниться радостью, смехом.

Здоровья тебе и сил я желаю,

Чтобы над головой твоей птицы витали.

Разум пусть будет твой чистым и ясным.

А в жизни у тебя было все прекрасно.

День святого Валентина 2019: сладкие подарки для любимого человека

С Днем Святого Валентина поздравляю тебя,

Живи всегда в большой любви и счастье,

Пусть в твоем сердце будет много добра,

Пусть Ангел защитит от любого ненастья.

Я желаю тебе в личных делах успеха,

Чтоб было много ярких поводов для смеха,

Пусть Валентин тебе большую любовь принесет,

И сердце твое от одиночества спасет.

***

Сегодня все любимые друг друга поздравляют,

И чувства свои в Валентинках выражают,

А что делать тем, у кого пары нет,

Не можешь же для них совсем погаснуть свет?

Почему бы этот день нам вместе не провести,

И от одиночества друг друга весельем спасти?

Будем праздник всех влюбленных отмечать,

Пить вино, болтать, смеяться и танцевать.

Любимый, я сегодня тебя хочу поздравить,

И в День влюбленных теплые слова оставить,

Пусть всегда у тебя будут дела «на отлично»,

Чтоб денег в кармане было больше, чем прилично.

Будь счастлив и радуйся новому дню,

Ты должен знать, как сильно я тебя люблю.

Я желаю тебе ярких впечатлений и успеха,

Чтоб было очень много поводов для смеха.

***

С Днем Валентина поздравляю тебя,

И желаю в жизни грандиозного успеха,

Пусть тебя всегда любят друзья и семья,

Пусть душа твоя наполниться смехом.

Я тебе духа здорового и тела желаю,

Чтоб внутри тебя сады расцветали,

А разум всегда был бодрым и ясным,

Чтоб все в твоей жизни было прекрасно!

Поздравления с Днем святого Валентина другу: стихи и открытки

С Днем Святого Валентина поздравляю тебя,

Любви желаю и человеческих душ тепла,

Чтоб не покидала тебя шальная удача,

Чтоб стали дни твои позитивней и ярче.

Ведь ты сам источник своей судьбы и успеха,

Пусть будет больше поводов для искреннего смеха,

Живи так, чтоб глаза всегда горели,

Не теряй никогда любви, надежды и веры.

***

Февраль нам подарил чудесный день,

В душе влюблённых цветёт сирень,

От волненья ритмичней бьются сердца,

В любовь мы окунаемся сполна.

В чувствах своих тебе признаться спешу,

О своей любви поведать хочу,

Тобой дышу, тебя боготворю,

И валентинку на память дарю.

В мире много разных пожеланий,

Их всех, конечно, не перечесть,

С днём Валентина тебя поздравляю,

Люблю тебя такой, какая есть.

Ты мой ангел, мой идеал,

Лишь о тебе я всю жизнь мечтал,

Уверен, ты моя судьба,

Хочу с тобою быть всегда.

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