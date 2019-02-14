Красивые поздравления с Днем святого Валентина: стихи, открытки

14 февраля признаются в любви, дарят подарки и валентинки, ведь на календаре - День святого Валентина. Причем открытки получают не только возлюбленные, милыми признаниями обмениваются друзья, а иногда валентинки презентуют домашним питомцам. В любом случае, это повод, сказать близким людям, как вы их цените и любите.
С 14 февраля поздравляю тебя,
Любви тебе желаю и успеха.
Пусть любят и друзья, и семья.
А души наполниться радостью, смехом.
Здоровья тебе и сил я желаю,
Чтобы над головой твоей птицы витали.
Разум пусть будет твой чистым и ясным.
А в жизни у тебя было все прекрасно.
С Днем Святого Валентина поздравляю тебя,
Живи всегда в большой любви и счастье,
Пусть в твоем сердце будет много добра,
Пусть Ангел защитит от любого ненастья.
Я желаю тебе в личных делах успеха,
Чтоб было много ярких поводов для смеха,
Пусть Валентин тебе большую любовь принесет,
И сердце твое от одиночества спасет.
***
Сегодня все любимые друг друга поздравляют,
И чувства свои в Валентинках выражают,
А что делать тем, у кого пары нет,
Не можешь же для них совсем погаснуть свет?
Почему бы этот день нам вместе не провести,
И от одиночества друг друга весельем спасти?
Будем праздник всех влюбленных отмечать,
Пить вино, болтать, смеяться и танцевать.
Любимый, я сегодня тебя хочу поздравить,
И в День влюбленных теплые слова оставить,
Пусть всегда у тебя будут дела «на отлично»,
Чтоб денег в кармане было больше, чем прилично.
Будь счастлив и радуйся новому дню,
Ты должен знать, как сильно я тебя люблю.
Я желаю тебе ярких впечатлений и успеха,
Чтоб было очень много поводов для смеха.
***
С Днем Валентина поздравляю тебя,
И желаю в жизни грандиозного успеха,
Пусть тебя всегда любят друзья и семья,
Пусть душа твоя наполниться смехом.
Я тебе духа здорового и тела желаю,
Чтоб внутри тебя сады расцветали,
А разум всегда был бодрым и ясным,
Чтоб все в твоей жизни было прекрасно!
С Днем Святого Валентина поздравляю тебя,
Любви желаю и человеческих душ тепла,
Чтоб не покидала тебя шальная удача,
Чтоб стали дни твои позитивней и ярче.
Ведь ты сам источник своей судьбы и успеха,
Пусть будет больше поводов для искреннего смеха,
Живи так, чтоб глаза всегда горели,
Не теряй никогда любви, надежды и веры.
***
Февраль нам подарил чудесный день,
В душе влюблённых цветёт сирень,
От волненья ритмичней бьются сердца,
В любовь мы окунаемся сполна.
В чувствах своих тебе признаться спешу,
О своей любви поведать хочу,
Тобой дышу, тебя боготворю,
И валентинку на память дарю.
В мире много разных пожеланий,
Их всех, конечно, не перечесть,
С днём Валентина тебя поздравляю,
Люблю тебя такой, какая есть.
Ты мой ангел, мой идеал,
Лишь о тебе я всю жизнь мечтал,
Уверен, ты моя судьба,
Хочу с тобою быть всегда.