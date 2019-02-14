День святого Валентина 2019: поздравления в стихах и картинках

14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина (Valentine's Day) или День всех влюбленных.

Считается, что День святого Валентина существует уже более 16 веков, но праздники Любви известны с еще более ранних времен — со времен древних языческих культур. Например, римляне в середине февраля праздновали фестиваль эротизма, называемый Lupercalia, в честь богини любви Juno Februata.

Что ты успел мне подарить.

Нас разделяют сотни тысяч

Дорог, людей... Тернист наш путь.

Ты для меня, как ясный месяц.

Ты наши встречи не забудь.

Ты сохрани все то, что было.

Все, что я в сердце берегу.

Ты знай – я так и не забыла

Глаз милых ясную звезду.

Сколько влюбленных на этой земле,

Празднуют День Святого Валентина!

Но больше всех повезло, конечно, мне!

Ты появился, и закончилась серая рутина.

Тобой теперь наполнена жизнь моя,

Я счастлива, я рада, я очень люблю тебя!

И голова моя кружится от этого волненья,

Прими же, любимый, мои поздравленья.

***

Валентинки кружатся по белому свету,

Залетая во все уголки на этой земле,

А от тебя поздравлений все нету и нету,

Ты позабыл наверное совсем обо мне.

А я вот тебя забыть никак не могу,

Я каждый взгляд твой в сердце своем берегу,

Если так случится, что ты еще горишь,

Приходи сегодня в гости, люблю тебя, малыш!

Давай сегодня, зажжем огни любви,

На наше место вечером сегодня приходи.

Превозмогая томительные эти ожиданья,

Я думаю целый день про наше свидание.

Я так соскучился по твоим невероятным глазам,

Я так много слов еще тебе не сказал!

В День Валентина прекрасный повод появился,

Чтоб я о чувствах своих тебе открылся.

***

Чуть свет, летят валентинки вокруг,

И моя полетела к тебе, мой друг,

Пусть коснется она сердца твоего,

И ничего-ничего не скроет от него.

Я поцелуй тебе шлю и горячий привет,

И живу в надежде получить ответ,

Для меня твоя любовь важней всего,

Прекраснее тебя в мире нет никого.

Валентинки – словно голуби земной любви,

А чувства приносят нам они совсем неземные!

И ты скорее от меня посланье лови,

Пусть тебя наполнят всю, страсти шальные.

Я желаю идти с тобой, рука в руке,

Пусть вечно бабочки летают в твоем животе,

Сижу и вкус поцелуев твоих вспоминаю,

Я люблю тебя, и очень сильно скучаю.

***

С днем святого Валентина

Поздравляем мы любимых!

Все признанья — на картинках,

На сердечках — валентинках.

Шлем друг другу мы приветы,

Пожелания, советы,

Пишем даже мы стишок,

Чтоб поздравить нам помог.

И желаем всем любви —

Дай-то, Бог, и сохрани!

Повсюду влюблённые парами ходят

И птички поют у людей на душе.

Но как половинки друг друга находят?

Понять и постичь не могу вообще!

Святой Валентин приказал купидону

Любовные стрелы в меня не метать.

Иначе, скажи, по какому закону

Не хочет никто меня в жёнушки брать?!

***

С тобой быть рядом – свет и счастье!

С тобою год – как миг один!

Перед любовью нашей страстной

Святой склонится Валентин!

К твоим ногам прекрасным брошу

Я жизнь свою и целый мир

И звезд холодную порошу,

Где ярко светит Альтаир!