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Поздравления с Днем рождения: стихи и открытки на 15 февраля

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Поздравления с Днем рождения: стихи и открытки на 15 февраля
09:22 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

День Рожденья – самый красивый и важный праздник для каждого человека, ведь в этот день он становится центром внимания всех своих друзей, родственников и любимых.

Торжественные слова, веселые и искренние поздравления с Днем Рождения играют одну из главных ролей в любом празднике. Иногда самый дорогой и оригинальный подарок может померкнуть рядом с изысканным пожеланием счастья, или прикольным поздравительным тостом.

 

Эмоций — только радостных,

Дней ярких и нетягостных,

Любви крепчайшей, смеха,

Во всех делах успеха!

 

Купюр в кармане крупных

И развлечений путных,

Три сотни путешествий,

Веселых сумасшествий!

 

Здоровья, сил душевных,

Сюрпризов ежедневных,

Тепла, добра, везения

И счастья. С днем рождения!

Поздравления с Днем рождения дедушки: стихи и открытки

Дней счастливых и достатка,

Пусть здоровье бьет ключом.

А тревоги и печали

Навсегда покинут дом.

 

Пусть удача, словно ангел,

Летит всюду за тобой.

Чтобы сердце не тужило,

Пусть любовь сверкает в нем.

 

Пусть труды все станут легче,

Не иссякнет красота.

С днем рождения поздравляю.

Счастья, радости, добра!

***

С днем рожденья поздравляю

И от всей души желаю:

Пусть мечты сбываются,

Достаток умножается.

 

А все горести, ненастья

Пусть скорей заменит счастье.

Пусть душа лишь молодеет,

Тело крепнет, не стареет.

 

Все невзгоды пролетают,

Пусть все ценят, уважают.

Жизнь твоя пускай всегда

Будет радостей полна!

Поздравления с Днем рождения: стихи и открытки

С днем рожденья поздравляю!

Воз везенья отправляю,

Бесконечную удачу,

Счастье с радостью в придачу.

 

А теперь, прошу вниманья,

Посылаю пожеланья:

Встреч — желанных, рядом — милых,

В духе быть всегда и в силах,

Горы злата-серебра,

И здоровья, и добра.

***

Желаю в день рождения

Улыбок, солнца и удачи.

Пускай приходит вдохновение,

Легко решаются задачи.

 

Здоровья, радости и счастья,

А также преданных друзей.

Пусть обойдут тебя ненастья,

Мечты сбываются скорей.

 

На высшем уровне всегда

Проходят пусть твои года.

Успеха в жизни, ярких дней

И сногсшибательных идей!

Желаю крепкого здоровья,

Улыбок, преданных друзей,

Финансов полные карманы

И только добрых новостей.

 

И пусть беда всегда обходит

Тебя и дом твой стороной.

А радость, молодость, веселье

Останутся всегда с тобой!

 

В этот день тебе желаю

Море счастья и добра,

Чтоб мечты всегда сбывались.

С днем рождения тебя!

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