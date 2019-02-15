Поздравления с Днем рождения: стихи и открытки на 15 февраля

Торжественные слова, веселые и искренние поздравления с Днем Рождения играют одну из главных ролей в любом празднике. Иногда самый дорогой и оригинальный подарок может померкнуть рядом с изысканным пожеланием счастья, или прикольным поздравительным тостом.
Эмоций — только радостных,
Дней ярких и нетягостных,
Любви крепчайшей, смеха,
Во всех делах успеха!
Купюр в кармане крупных
И развлечений путных,
Три сотни путешествий,
Веселых сумасшествий!
Здоровья, сил душевных,
Сюрпризов ежедневных,
Тепла, добра, везения
И счастья. С днем рождения!
Дней счастливых и достатка,
Пусть здоровье бьет ключом.
А тревоги и печали
Навсегда покинут дом.
Пусть удача, словно ангел,
Летит всюду за тобой.
Чтобы сердце не тужило,
Пусть любовь сверкает в нем.
Пусть труды все станут легче,
Не иссякнет красота.
С днем рождения поздравляю.
Счастья, радости, добра!
***
С днем рожденья поздравляю
И от всей души желаю:
Пусть мечты сбываются,
Достаток умножается.
А все горести, ненастья
Пусть скорей заменит счастье.
Пусть душа лишь молодеет,
Тело крепнет, не стареет.
Все невзгоды пролетают,
Пусть все ценят, уважают.
Жизнь твоя пускай всегда
Будет радостей полна!
С днем рожденья поздравляю!
Воз везенья отправляю,
Бесконечную удачу,
Счастье с радостью в придачу.
А теперь, прошу вниманья,
Посылаю пожеланья:
Встреч — желанных, рядом — милых,
В духе быть всегда и в силах,
Горы злата-серебра,
И здоровья, и добра.
***
Желаю в день рождения
Улыбок, солнца и удачи.
Пускай приходит вдохновение,
Легко решаются задачи.
Здоровья, радости и счастья,
А также преданных друзей.
Пусть обойдут тебя ненастья,
Мечты сбываются скорей.
На высшем уровне всегда
Проходят пусть твои года.
Успеха в жизни, ярких дней
И сногсшибательных идей!
Желаю крепкого здоровья,
Улыбок, преданных друзей,
Финансов полные карманы
И только добрых новостей.
И пусть беда всегда обходит
Тебя и дом твой стороной.
А радость, молодость, веселье
Останутся всегда с тобой!
В этот день тебе желаю
Море счастья и добра,
Чтоб мечты всегда сбывались.
С днем рождения тебя!