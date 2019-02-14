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Четверг, 14.02.2019
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Оригинальные поздравления с Днем святого Валентина 2019

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Оригинальные поздравления с Днем святого Валентина 2019
15:18 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

14 февраля отмечается День всех влюбленных, известный также как День святого Валентина.

Все сердца любви покорны.

В этот день умолкнут ссоры.

Валентин Святой спешит

Мир любовью покорить.

Святой Валентин день любви подарил,

Объятия влюбленных друг к другу открыл,

Пусть счастьем наполнятся наши сердца,

И радужным светом сияют глаза!

День святого Валентина 2019: поздравления на украинском языке

С днем святого Валентина!

Всем — любви и чувств взаимных.

Меньше было чтоб страданий

И нелегких испытаний.

В этот праздник, День влюбленных,

Валентинку свою шлю.

Чувства пусть твои не гаснут,

Знай же я тебя люблю.

Тебе желаю в этот праздник

Любви, тепла, домашнего камина,

Чтоб полным был всегда бумажник.

Ну, с Днем святого Валентина!

Самые лучшие поздравления с днем святого Валентина жене

Пускай Валентин всем счастье подарит,

От всяких волнений ненужных избавит,

Поможет вам искренне, долго любить.

И чувства беречь, и их святость хранить!

Пускай соединяются сердечки,

Пусть жаркие объятья согревают,

Любовь поселится в душе навечно

И в День влюбленных счастье вам подарит!

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