Оригинальные поздравления с Днем святого Валентина 2019

Все сердца любви покорны.
В этот день умолкнут ссоры.
Валентин Святой спешит
Мир любовью покорить.
Святой Валентин день любви подарил,
Объятия влюбленных друг к другу открыл,
Пусть счастьем наполнятся наши сердца,
И радужным светом сияют глаза!
С днем святого Валентина!
Всем — любви и чувств взаимных.
Меньше было чтоб страданий
И нелегких испытаний.
В этот праздник, День влюбленных,
Валентинку свою шлю.
Чувства пусть твои не гаснут,
Знай же я тебя люблю.
Тебе желаю в этот праздник
Любви, тепла, домашнего камина,
Чтоб полным был всегда бумажник.
Ну, с Днем святого Валентина!
Пускай Валентин всем счастье подарит,
От всяких волнений ненужных избавит,
Поможет вам искренне, долго любить.
И чувства беречь, и их святость хранить!
Пускай соединяются сердечки,
Пусть жаркие объятья согревают,
Любовь поселится в душе навечно
И в День влюбленных счастье вам подарит!